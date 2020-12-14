土地公認證 彰化溪州鄉公所移植老榕沒異議

彰化縣溪州鄉森林公園樹木多，鄉公所爭取補助款整理，護樹團體質疑假整理之名砍樹，經過多次開會討論，鄉長江淑芬擲筊徵得土地公同意，移植一棵老榕，另外將移除兩棵有安全疑慮的樹木，其餘留在原地，改為修剪增加園區明亮度。

溪州鄉公所主任秘書謝采純今天表示，鄉公所向內政部營建署爭取城鎮風貌改善工程，總經費900萬元，已經動工，預計明年元月完工，工程項目包括重新整理規畫停車場、景觀和空間，因有鄉民反映森林公園樹木多又雜，頗為陰暗，鄉公所從沒打算砍樹，但參酌專家學者的意見，移除有安全疑慮的樹木，以免將來發生危險涉及國賠。

有一棵老榕位在舞台區用地，為了整體規畫的完整性，鄉長江淑芬到老榕旁邊的土地廟擲筊，請求一筊定奪，先問土地公可否移植老榕，得到允筊，再問移植榕樹後是否需要祭祀求平安，土地公也給允筊，江淑芬交代鄉公所人員，榕樹移植後存活，需準備金紙和供品感謝土地公和地基子，因為得到神明應允移樹，移植工程沒被反對。

溪州鄉森林公園興建20年，沒妥善管理，「有樹大家種」，鄉公所獲得補助城鎮風貌改善工程，正式清點森林公園樹木約358棵，竟有80多棵是民眾種植，鄉公所通知民眾認領，只有3棵被領走。

經過仔細盤點和鑑定，兒童遊戲區有1棵樹木的樹幹中空，隨時可能傾倒，被認為有安全疑慮將移除，另1棵樹跟其它樹木靠得太近，不但影響同區樹木的生長，也讓這片區域特別陰暗，必須移植別處。主任秘書謝采純說，其餘樹木留在原地，包括11棵病樹，鄉公所請樹醫生醫治，並以適度修剪的方式除去過多枝葉，讓園區明亮。