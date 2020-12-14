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秀傳耶誕圓夢15年！院生喜願有新衣 腳帶車代步

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化秀傳醫療體系號召幫社會福利單位服務對象圓夢，黃女想一輛腳踏車，今天如願獲得相當開心。記者林敬家／攝影
彰化秀傳醫療體系號召幫社會福利單位服務對象圓夢，黃女想一輛腳踏車，今天如願獲得相當開心。記者林敬家／攝影

彰化秀傳醫療體系在耶誕節前夕，邀請社會愛心人士認捐1050份的禮物，幫助彰化縣7家社會福利單位的服務對象，

秀和基金會今天將365份聖誕禮物親自送到喜樂保育院，院生有的想要腳踏車代步，有的不想再穿愛心捐贈的衣服，想要全新的衣服都如願。

秀傳醫師黃漢斌說，秀傳醫療體系從2006年起每年聖誕節前夕舉辦圓夢計畫，完成身障朋友的心願，今年為止連續15年來已送出近1萬5千多份禮物。

喜樂保育院今天提前獲得耶誕禮物，有院生說，平常坐輪椅，身體瘦弱，肌肉張力太強，影響日常生活的動作，手也無法舉高更衣，「我的衣物大多來自民眾愛心捐贈，其實很需要一套舒服的衣褲。」可幫助他坐在輪椅上舒適活動，一位來自台北的捐贈者看到除了購買他需要的衣褲外，加碼送二箱的亞培安素為他補充營養。

33歲黃姓女子父親行動不便，家裡經濟狀況不好，家裡代步腳踏車老舊殘破，沒能力換一台，她是身心障礙者，會簡單的生活自哩，每天為家人到村莊學校附近買早餐，每次都步行來回，天氣熱時時常滿身大汗，她說，希望能獲得一輛腳踏車，減少往返時間，也滿足家人騎腳踏車外出活動的需求。

黃女最終獲得善心人士捐贈淑女腳踏車，還加碼菜籃、車銷、車鈴、前後防雨燈、打氣筒、彈力勾繩加上保養費都附上了，讓她相當感動。

錫卿基金會朱玉珊高專表示，秀傳圓夢計畫有專屬網頁，讓愛心人士認捐每個孩子提出自己最想要的耶誕禮物，禮物由四面八方寄來，再由秀傳醫院員工、志工、彰師大學生攜手完成禮物核對、分裝、總盤點，雖瑣碎辛苦，但深信每份禮物都將祝福傳達到孩子手中，樂見他們收到禮物的驚喜及歡樂。

彰化秀傳醫療體系在耶誕節前夕，邀請社會愛心人士認捐1050份的禮物。記者林敬家／攝影
彰化秀傳醫療體系在耶誕節前夕，邀請社會愛心人士認捐1050份的禮物。記者林敬家／攝影

腳踏車 愛心

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