台中捷運通車延後 蔡其昌：事件原因必須追根究柢

台中市長盧秀燕今天宣布，台中捷運綠線上月21日發生連結器軸心斷裂，她要求確保安全才能通車，因此通車日期延期，立法院副院長蔡其昌今天在臉書說，台中捷運故障事件原因至今不明 ，他說最重要的是查明事件原因，市民安全沒有妥協空間。

蔡其昌今天在臉書指出，造價近600億的台中捷運故障事件發生至今23天，市府要求北捷局和川崎重工擴大檢測並退回相關報告，市府卻過了快一個月的才宣布要組成捷運故障審查委員會，這種效率未免也太麻木。

蔡其昌表示，事故發生時，台中多位立委與市議會黨團議員們一再要求迅速組成專案調查小組，結合第三方公正單位來對該重大事故進行調查，讓市民清楚知道事件發生的原因，才不會造成市民的恐懼。

他說延後通車不是市民最在意的事，最重要是事件造成的原因必須追根究柢，他期盼盧秀燕市長除了一再道歉外，更應該積極調查，畢竟市民安全沒有妥協的空間。