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彰化校園午餐業者聯合承諾用本土豬 也憂不敷成本
明年起萊豬開放進口引發食安疑慮，彰化縣縣長王惠美強調校園禁用萊豬，今天餐盒食品業者以及各午餐供應代表出席發表聯合聲明，校園午餐所使用的食材應符合契約規範，採用國產豬肉、牛肉，並落實溯源管理，縣府也首創規劃發放「萊克多巴胺快速檢測試劑套組」，供校園午餐第一線人員初篩。
彰化縣府今天舉辦「校園禁用萊豬 守護食安宣誓」活動，縣長王惠美說，彰化縣有9萬7千多個學生食用營養午餐，各校須於2020年底前與校園午餐業者換約完成，豬肉、牛肉等肉類一律採用國產在地，肉類加工（再製）品，應採用「肉品原料來源」為國產地在地的優良產品。
24家餐盒業者今天對校園營養午餐肉品食安做出承諾，包括每日到「校園食材登錄平台」登載食材來源，建立食材來源名冊，食材採購進出貨證明都需造冊，每學期提供肉品自主檢測報告等。
王惠美指出，日後將由源頭來掌控進口肉品的流向，加強嚴格稽核校園午食材供應商，餐盒工廠的豬肉來源，若廠商未依約提供合格肉品，縣府將裁罰、解約並且永不錄用，縣府也計畫祭出發放檢舉獎金的政策。
供應學校營養午餐的正惠心便當工廠廠長王錫庸說，國中小學營養午餐明年起使用國產食材，學生每餐獎勵費用由3.5元提高至6元，萊豬開放進口，業者共體時艱，之後會採購農糧署推薦的本土豬肉，但推測明年開始會出現國產豬哄抬價格，學校主要供應肉類以雞鴨豬為主，希望能建立機制，在業者不敷成本下能夠有限度的改菜單，以合理價格提供替代肉品。
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