彰化醫院今院慶 歲末愛心義賣大家來搶貨

衛福部彰化醫院今天舉行52週年院慶，同時舉辦歲末「濟助貧病愛心義賣會」，社工室人員和志工高分貝吆喝，拍賣價廉物美的食品和用品，不僅社區民眾和病人家屬忙著尋寶，有些病人加入搶購渾身是勁，忘了身體病痛，醫護人員不禁笑說「心理療癒很重要」。

中央啟動秋冬防疫專案，彰化醫院今年院慶簡單隆重，前院長謝文淮、埔心鄉長張乘瑜、溪湖鎮長黃瑞珠、永靖鄉長詹木根及縣議員張春洋等人前來祝賀，都戴口罩，並且和院長曾孔彥一起切蛋糕賀彰化醫院生日快樂，

黃瑞珠說，部彰添購高壓氧設備，嘉惠地方民眾，今天她參加院慶順便參觀。張乘瑜表示，他和彰化醫院同齡，又是鄰居，感到特別親切。詹木根說，部彰的醫療品質越來越獲得鄉親信任，可喜可賀。縣議員張春洋也趕來感謝辛苦防疫的醫院員工。

院長曾孔彥和謝文淮切完蛋糕，拿起醫療特色牌子黏貼在院慶背板，象徵醫療服務是送給民眾的健康大禮，隨後蛋糕分切送給觀禮的社區民眾、病人和家屬品嘗，分享院慶的歡樂。

濟助貧病愛心義賣會同步展開，曾孔彥選購保溫瓶、圍巾等物品；張乘瑜購買一些絨毛娃娃要送給孫子。聽說有便宜好貨可買，病人和家屬都加入選購行列，院內不少外籍看護也到場搶買文具、背包、絨毛玩具，準備寄回故鄉給孩子。印尼籍看護米達表示，她買了兩個鉛筆盒，要寄給女兒當新年禮物。彰化醫院義賣所得將捐給醫院「社會服務暨醫療救助基金」專戶，濟助下年度就醫的路倒病人、無依、清寒、低收入戶、中低收入戶者。

院長曾孔彥說，彰化醫院的兒童早療和安寧病房都是南彰化唯一，急診室經過精英計畫和空間改建後，成為最好的急重症團隊；中醫團隊成形，結合中西醫為患者打造最合適的療程，例如骨鬆特診就是中西合作；高壓氧中心供不應求，今年7月再添購2部治療艙為民服務；放射腫瘤中心今年引進1.5億元最新的高精準度放射治療儀器，其餘如皮膚科暨整形外科、二水記憶門診、長照服務、無障礙牙科都陸續完備。