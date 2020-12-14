彰化怡心園工程耗資億元 春節前完工跳票

斥資1億2000萬元整修的彰化縣田尾鄉怡心園，已確定整體工程無法在春節前完成，遊客必須進入園區路肩或十甲重劃區停車，根據過去經驗，以前有怡心園停車場，園內臨時停車尚且造成不便，現在沒公共停車場，臨停可能造成交通打結；縣府今天表示，因配合地方要求辦理延後開工及變更設計，使得工程延宕。

鄉長林守政說，田尾鄉怡心園地勢比中山路低，新設計排水管口徑和舊排水一樣，大約8英吋，現在氣候極端化，萬一下起豪大雨，怡心園一定淹水，郷公所要求縣政府重新評估和設計，工程因此延後，但當初規畫設計時如果徵詢地方意見，不至於開工後為了變更設計喊暫停。

田尾公路花園的舊路都是6至8公尺，新闢道路超過12公尺，往年春節外地遊客開車來田尾公路花園，到怡心園停車，停滿後向園區內延伸單側臨停，8公尺道路還有剩餘空間步行或遊客騎協力車，勉強維持交通順暢，6公尺道路就顯得壅塞，現今怡心園停車場無法趕在春節前完工使用，鄉公所擔心車輛都湧進田尾公路花園，可能讓交通打結。

鄉公所規畫怡心園北側的十甲重劃區作為停車區，約3分鐘步行到達田尾公路花園，鄉公所過去曾規劃中山路以東的百景園停車，步行時間約10分鐘，奇怪的是遊客不喜歡過馬路，即使鄉公所沿路放指引告示，百景園停車數量寥寥無幾。今年沒有怡心園停車場，鄉公所仍規畫百景園停車，也會做造景供民眾免費參觀。

縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，田尾鄉怡心園整修工程原訂今年2月開工，工期330天，因鄉公所建議配合怡心園停車場納骨塔的清明節掃墓、加大排水管口徑，包商延後到5月才開工，確定整體工程不會在明年2月完成，縣政府將因應春節旅遊，先趕工做好民族路步道、通往遊客中心廁所的步道，也努力趕停車場工程，其餘設施可能在明年年中完工。