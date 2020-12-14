巿府不做? 豐原水岸花都聖誕樹冬至點燈地方自籌款

台中市府今年在柳川和綠川布置聖誕活動，台中市議員陳清龍不滿市府漠視豐原，最後由台中市繁榮葫蘆墩促進會理監事和顧問、會員捐款，將在豐原國小前的水岸花都設聖誕樹和布置燈飾，陳清龍今天表示，豐原國小前的聖誕樹將在本月21日，即冬至晚上點燈，讓豐原人也能就近欣賞聖誕樹，感受聖誕節歡樂氣氛 。

台中市議員陳清龍日前在市議會說，中市水利局眼裡只有柳川和綠川，今年聖誕節活動全部投入在台中市柳川和綠川，豐原水岸花都葫蘆墩圳掀蓋今年是第3年，首次沒有市府設的聖誕樹。台中市繁榮葫蘆墩促進會獲知後，由理監事和顧問與會員自行捐款，沒對外募款，將在豐原國小前水岸花都設聖誕樹，並布置燈牆。

水岸花都的聖誕樹預計本月21日晚上點燈，目前可看到聖誕樹骨架，許多人經過看到都好奇是否真有聖誕樹，沿岸的護欄燈飾也陸續布置中。