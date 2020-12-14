中捷連結器軸心斷裂 機械學者：明顯是材料問題

台中捷運綠線發生連結器軸心斷裂問題，經台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）的檢測結果顯示，斷裂的連結器軸心在降伏強度、抗拉強度，均不符合設計標準。對此，一位大學機械工程教授指出，依此檢測報告可知，問題明顯在於連結器軸心材料出了問題。

他解釋，材料問題可分為兩個面向，一是材料本身的材質，例如原本應該用A的材質，卻用了B的材質，使得承載的強度不足，致發生斷裂。就像一個人只能舉得起80公斤，卻要他舉起100公斤，那是做不到的，或即使短暫撐起，也無法耐久。

另則是，雖然材質沒有問題，但在製造時產生瑕疵，例如軸心產生微孔、內有夾雜物，或是微細裂縫，在經過使用的作用力下，裂縫就會「長大」最後導致「分離」也就是斷裂。

這位教授也指出，以川崎重工這樣大的公司，且連結器軸心設計已是成熟技術，設計上應該不至於會出什麼問題。未來如果進一步針對軸心斷面進行鑑定或測試，必然可以再找出斷裂的原因。

他也強調，在確切的斷裂原因尚未查出前，停駛是必要的，因為相同的問題也可能出現在這一批的連結器軸心上，有必要進一步全面檢測。