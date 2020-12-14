明天一早 台中太平、大里等27里停水10小時

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台灣自來水公司第四區管理處指出，因中央在太平坪林森林公園開鑿4口防災及備援深水井，自來水公司明天施工接管，包括太平區21個里、大里區6個里，從當天上午8點30分到下午6點30分停水。圖／取自台灣自來水公司網站
台灣自來水公司第四區管理處指出，因中央在太平坪林森林公園開鑿4口防災及備援深水井，自來水公司明天施工接管，包括太平區21個里、大里區6個里，從當天上午8點30分到下午6點30分停水。圖／取自台灣自來水公司網站

台灣自來水公司第四區管理處上午指出，為因應缺水時民生用水供水需求，中央在太平坪林森林公園開鑿4口防災及備援深水井，目前工程已完工，自來水公司將在明天(15日)施工接管，包括太平區中山等21個里、大里區塗城等6個里，從當天上午8點30分到下午6點30分停水，總計10小時，請民眾提早儲水備用。但此工程遇雨順延。

停水區域包括太平區成功、建國、永平、平安、建興、中政、東平、東和、中平、坪林、中山、豐年、勤益、興隆、光隆、福隆、德隆、永隆、頭汴、聖和、東汴21里。

大里區有仁德、仁化、健民、塗城、瑞城、金城6里。

降壓地區則有太平區的太平里、長億里、中興里、永成里，以及大里區的立仁里、新仁里、立德里。

停水 坪林 森林公園

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