明天一早 台中太平、大里等27里停水10小時
台灣自來水公司第四區管理處上午指出，為因應缺水時民生用水供水需求，中央在太平坪林森林公園開鑿4口防災及備援深水井，目前工程已完工，自來水公司將在明天(15日)施工接管，包括太平區中山等21個里、大里區塗城等6個里，從當天上午8點30分到下午6點30分停水，總計10小時，請民眾提早儲水備用。但此工程遇雨順延。
停水區域包括太平區成功、建國、永平、平安、建興、中政、東平、東和、中平、坪林、中山、豐年、勤益、興隆、光隆、福隆、德隆、永隆、頭汴、聖和、東汴21里。
大里區有仁德、仁化、健民、塗城、瑞城、金城6里。
降壓地區則有太平區的太平里、長億里、中興里、永成里，以及大里區的立仁里、新仁里、立德里。
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