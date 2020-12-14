中捷連接器調查報告出爐 初步認定：製造、安裝不當

台中捷運連接器軸心斷裂暫駛，台北市長柯文哲承諾負起責任，並全力要求廠商改善。日商川崎重工已於12月10日提送調查報告給北市捷運局，北捷局也在隔日前往台中向台中市長盧秀燕說明。北捷局表示，軸心斷裂原因，初步認定為製造及不適當安裝所導致，將盡速成立審查委員會，釐清相關疑義，以昭公信。

北捷局說明，日商川崎重工（KHI）針對半永久連結器斷裂事件調查報告，以設計、材料、製造及安裝4大面向進行分析，並協調第三方公正單位檢驗，初步認定是製造與不適當安裝所導致。

連結器軸心將全部重新製造且進一步檢討安裝方式，並優化升級軸心的設計；中捷所使用的半永久連結器為美國Wabtec公司產品，且由美國原廠負責設計及品管作業。

針對外界質疑中國製品與軸心硬度不足問題，川崎重工表示，已取一支為斷裂軸心進行檢驗，但軸心硬度不足是因製造過程中，熱處理不當導致。

北捷局指出，會以最嚴謹態度檢視廠商提出的檢驗報告，對於多項疑慮還需廠商澄清，為確認廠商所說故障原因及改善方式的合理性，會盡速成立由專家學者組成的審查委員會釐清，並要求廠商依改善方案盡速完成。

廠商雖已提出改善時程，但還未進一步確認，因此先於12月11日與盧秀燕報告檢驗結果，後續會以營運安全為最高原則，早日通車營運，以對社會大眾有交代。

另外，對於台中市政府要求北捷局求償問題，北捷局表示，受托代辦台中捷運烏日文心北屯線工程，屬政府機關間的行政協助事項，北市府並未獲取利益，有關求償問題尊重台中市政府說法。

北捷局表示，北市與中市府雙方對於確定營運安全及損失賠償立場一致，目前已暫停對廠商計價付款，且後續依契約明訂，若中市府有營運相關損失，可由北捷局代位求償，並強調會以積極負責態度，要求廠商徹底改善，盡速解決問題。