東區志工端出媽媽味 與警共享溫馨饗宴

台中市警三分局東區分駐所志工分隊感念員警們執勤的辛勞，昨晚舉辦志工聯誼餐會，由志工分隊長陳素鈴率領隊員們用心準備美味佳餚，一人一菜慰勞警察同仁們平日的辛勞。分局長張則誠特地至東區所與志工隊員及同仁們共進晚餐，以暖心薑茶感謝大家平日堅守崗位無私付出，溫馨的晚餐約會，讓大家直呼好溫暖、有家的感覺！

近日天氣變化大，入夜後氣溫驟降，為讓員警暖氣補身，儲備執勤的精氣神，東區志工分隊長陳素鈴昨晚召集志工隊員們挽起袖子親自下廚，煮了熱騰騰的黑糖薑茶，更端出了紅燒牛肉、甘蔗雞、臘肉炒洋蔥、炸年糕、水煮蝦等一道道色香味俱全、充滿媽媽味的佳餚，讓飢腸轆轆的員警們忍不住食指大動。

分局長張則誠、志工中隊長賴永豐、東區義警分隊長蔡鈴欽也都熱情共襄盛舉，藉機感謝志工隊員們及同仁平日的辛勞，也藉由餐會增進彼此間的凝聚力，讓警民合作發揮最強功效。