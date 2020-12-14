清理河川地垃圾卻遭罰 台中里長控水利局漠視不管瀆職

台中市太平區福隆里太堤東路臨頭汴坑溪一處河川地，不僅是髒亂點，還遭人棄置有毒廢棄物，里長黃楷能幾經向相關單位陳情，都未獲解決，上個月他自行花了約兩萬元雇工整理，把河川地整理夷為平地，並打算搭建廁所和涼亭供里民使用，卻遭到水利署第三河川局警告會予裁罰。

黃楷能十分不滿，上午舉行記者會，指控水利局官員瀆職，以及若河川局未在兩周內把有毒廢棄物清除，將發起連署要求局長白烈燑下台。

從黃楷能提供的照片可看出，在他整地之前，這處河川地上被丟棄許多垃圾，其中還有幾個內裝不明液體的大鐵銅和一大型塑膠桶，目前垃圾已由黃清理走，地也整理出來，僅剩內裝不明液體的大鐵銅和大型塑膠桶仍在現場。據黃說，桶內裝的是有毒廢棄物。

黃楷能指出，這處地點後方連著的就是市府核定的空品淨化區，他為了讓空品淨化區不受垃圾影響，因此主動雇工清除垃圾，未來打算在該處搭建廁所和涼亭，好讓里民休閒使用。

他說，三河局以未經申請即在河川區域線進行整地為由要裁罰他，他並不怕，但請立即把有毒廢棄物移除，以及重新調整河川區域線，同時對長期漠視問題的河川局官員查辦瀆職。

河川局曾姓課長上午說，是否對黃楷能裁罰尚在蒐證階段，若依河川管理辦法，未經申請即在河川施工，必須處以10至50萬元罰款，若再進一步搭蓋建築物，就會開罰60至300萬元。對於該處的有毒廢棄物，台中市環保局已找到行為人函送偵辦，理當由環保局要求行為人清除。