自然課可以這麼浪漫 牙醫師的親子對話藏智慧

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣文化局舉辦「與大師有約」系列講座，今天邀請牙醫師、親子教養專家李偉文以「自然課可以這麼浪漫」為題，在員林演藝廳小劇場，分享他與孩子之間「愛與智慧」的生活對話，和如何利用大自然拉近親子距離的錦囊妙計。圖／文化局提供
彰化縣文化局舉辦「與大師有約」系列講座，今天邀請牙醫師、親子教養專家李偉文以「自然課可以這麼浪漫」為題，在員林演藝廳小劇場，分享他與孩子之間「愛與智慧」的生活對話，和如何利用大自然拉近親子距離的錦囊妙計。圖／文化局提供

彰化縣文化局舉辦「與大師有約」系列講座，今天邀請牙醫師、親子教養專家李偉文以「自然課可以這麼浪漫」為題，在員林演藝廳小劇場，分享他與孩子之間「愛與智慧」的生活對話，和如何利用大自然拉近親子距離的錦囊妙計。

與大師有約講座壓軸場次也將於12月19周六下午2點30分在二林鎮立圖書館舉行，由幽默風趣的知名作家苦苓主講「你所不知道的大自然」，當天也將進行第二梯次抽獎，民眾只要參加3場以上講座就可參加摸彩，有電視、烤箱等獎品。

今天在員林演藝廳演講的李偉文也是專欄作家，環保志工，曾經擔任荒野保護協會理事長、行政院國家永續發展委員會委員，長期關懷氣候變遷與生態保護議題，他也是一對雙胞胎的爸爸，大自然是他與孩子溝通對話的最佳場域，常透過提問引發孩子的好奇、求知與反思，也傳遞他對自然的愛與擔憂，希望透過培養孩子與臺灣環境間的情感，延續守護環境的志業。

親子教養 行政院 氣候變遷

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