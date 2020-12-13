影／齊樂聖誕音樂會員林登場 疫情期聽音樂會特別感動
彰化縣政府所屬的彰化縣立青少年管弦樂團、彰化縣立兒童弦樂團今天在員林演藝廳舉辦「齊樂聖誕音樂會」，彰化縣長王惠美說，公演因受新冠肺炎疫情影響延至12月辦理，今天的壓軸曲是貝多芬第五號交響曲｢命運」，傳達貝多芬不向命運低頭的精神，似乎也鼓勵大家終將跨越疫情的挑戰，鼓勵大家突破自我再創佳績。
王惠美說，今年因受疫情影響，導致許多演出機會減少，欣逢耶誕節，透過歡樂的主軸讓孩子們得以表現，而今年是樂聖貝多芬250歲冥誕，也是青少年管弦樂團成立的第10年，莊凱圍指揮精心挑選了貝多芬第五號交響曲｢命運」，作為本次公演壓軸曲目，傳達貝多芬克服困境勇於挑戰命運的精神，也鼓勵學生透過音樂獲得更多正能量，感受不一樣的人生。
兒童團音樂總監陳湘湘教授說，「彰化縣立青少年管弦樂團」、「彰化縣立兒童弦樂團」團隊相當棒，帶著孩子去接觸不同面向的音樂，透過合奏演出的過程中，對於孩子們教育及身心靈都非常重要，於疫情緊張氣氛下，大家還能夠聆聽到如此美好音樂及天籟之聲，真的讓人非常感動。
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