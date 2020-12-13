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南投「老新人」齊穿西服披嫁衣 溫馨美拍結婚照

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣家庭教育中心和竹山中崎社區今辦理懷念婚紗拍攝，現場有長輩害羞拍親親照留念。圖／南投縣政府提供
南投縣家庭教育中心和竹山中崎社區今辦理懷念婚紗拍攝，現場有長輩害羞拍親親照留念。圖／南投縣政府提供

早期農業社會的婚禮樸實簡單，不少長輩結婚沒穿過婚紗或西裝，甚至沒能拍照紀念，為讓長者體驗婚禮，並為人生留念，南投縣家庭教育中心和竹山中崎社區今辦理懷念婚紗拍攝，邀20對結縭達20年長輩及親友參與，也強化家庭情感。

南投縣家庭教育中心指出，縣內多數社區屬於農村型社區，隨農業人力老化、年輕人外流，家庭關係不如以往密切，為強化社區內家庭情感，也完成長輩心願，竹山中崎社區因此進行訪談調查，並發現不少長者對婚禮仍抱有憧憬。

南投家庭教育中心今因此與中崎社區在海盜村景觀彩繪園區辦理中晚年婚姻教育活動，邀20對結婚20年以上的家庭參加懷念婚紗拍攝，穿著中式、西式婚紗或紀念性服裝拍攝紀念照，讓長輩體驗一圓婚禮夢，也讓兒孫瞭解其婚姻回憶。

中崎社區理事長林志豪說，早年社會除農耕大戶婚禮辦得風光，多數婚禮都很簡單，也沒拍過結婚照，為幫這群「老新人」圓夢也拉近家庭關係，以婚紗拍攝辦活動，有的長輩在鼓勵下玩親親，也有拉全家人入鏡的，現場氣氛溫馨又歡樂。

家庭教育中心主任呂建蒼則說，藉由中晚年婚姻夫妻活動，透過活動設計引導、祖孫、子女互動多元方式，增進家庭間互動和情感交流，讓兒孫瞭解父母或祖父母的過去，更參與現在，從中培養尊老與敬老態度，也加強並發揚家庭倫理價值。

南投縣家庭教育中心和竹山中崎社區今辦理懷念婚紗拍攝，幫20對長輩拍結婚照留念。圖／南投縣政府提供
南投縣家庭教育中心和竹山中崎社區今辦理懷念婚紗拍攝，幫20對長輩拍結婚照留念。圖／南投縣政府提供
南投縣家庭教育中心和竹山中崎社區今辦理懷念婚紗拍攝，幫20對長輩拍結婚照留念。圖／南投縣政府提供
南投縣家庭教育中心和竹山中崎社區今辦理懷念婚紗拍攝，幫20對長輩拍結婚照留念。圖／南投縣政府提供
南投縣家庭教育中心和竹山中崎社區今辦懷念婚紗拍攝。圖／南投縣政府提供
南投縣家庭教育中心和竹山中崎社區今辦懷念婚紗拍攝。圖／南投縣政府提供

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