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人間國寶施至輝 七十年木雕特展彰化展出

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
「國寶薪傳施至輝藝師入行七十年特展」在彰化縣立美術館將展出到1月3日，彰化縣長王惠美（右一)參觀，施至輝親（右二)自解說。圖／彰化文化局提供
「國寶薪傳施至輝藝師入行七十年特展」在彰化縣立美術館將展出到1月3日，彰化縣長王惠美（右一)參觀，施至輝親（右二)自解說。圖／彰化文化局提供

國寶薪傳施至輝藝師入行七十年特展」在彰化縣立美術館將展出到1月3日，彰化縣長王惠美表示，施至輝老師16歲起跟著有「神刀」之稱的父親施禮學習木雕，70年來堅守傳統工藝，榮獲多項國家大獎，將讓大家大開眼界。

施至輝此次展出作品包含粧佛、傳統木雕、浮雕、漆線及泥塑共80件，可說是70年的經典傳世之作。

「施至輝藝師入行七十年特展」昨天開幕式，彰化縣長王惠美、國立臺灣工藝研究發展中心副主任江瑞燐、文化局局長張雀芬、勞工處處長吳蘭梅等人與會。

施至輝曾獲1994年獲教育部頒發「第十屆民族藝術薪傳獎/傳統工藝類─神像雕刻」獎項，2009年登錄為彰化縣「傳統工藝粧佛保存者」，2011年榮獲文化建設委員會指定為「重要傳統工藝粧佛保存者」，2014年獲得國立臺灣工藝研究發展中心頒發「國家工藝成就獎」最高肯定。

江瑞燐說，國家工藝成就獎有如藝人的終身成就獎，一年只有一個，至今14人中彰化就佔了3人，而「台灣工藝之家」目前為止有一百多人榮獲，彰化縣即

佔十分之一，其中鹿港更達12人，可見鹿港是很有技藝及文化的地方，身為鹿港代表性工藝師的施至輝老師很多作品也都在國立臺灣工藝研究發展中心等地巡迴展覽。

85歲的施至輝說，他們這一輩出生在戰亂時代很辛苦，16歲隨父親學神像雕刻，父親曾覺得沒前途而不教他，幸好母親認為如此好的技藝若不傳承很可惜，父親才答應，一眨眼已70年，因文化部推廣台灣傳統文化，讓工藝界有發揮的空間，加上王惠美縣長很鼓勵傳統工藝，讓他有機會展覽，除了感謝更感榮幸。

「國寶薪傳施至輝藝師入行七十年特展」在彰化縣立美術館將展出到1月3日，彰化縣長王惠美也在開幕式中，頒感謝狀給施至輝，表揚他努力於傳統工藝保存。圖／彰化文化局提供
「國寶薪傳施至輝藝師入行七十年特展」在彰化縣立美術館將展出到1月3日，彰化縣長王惠美也在開幕式中，頒感謝狀給施至輝，表揚他努力於傳統工藝保存。圖／彰化文化局提供
「國寶薪傳施至輝藝師入行七十年特展」在彰化縣立美術館將展出到1月3日，此次展出作品包含粧佛、傳統木雕、浮雕、漆線及泥塑共80件，可說是70年的經典傳世之作。圖／彰化文化局提供
「國寶薪傳施至輝藝師入行七十年特展」在彰化縣立美術館將展出到1月3日，此次展出作品包含粧佛、傳統木雕、浮雕、漆線及泥塑共80件，可說是70年的經典傳世之作。圖／彰化文化局提供
「國寶薪傳施至輝藝師入行七十年特展」在彰化縣立美術館將展出到1月3日，彰化縣長王惠美也在開幕式中，頒感謝狀給施至輝，表揚他努力於傳統工藝保存。圖／彰化文化局提供
「國寶薪傳施至輝藝師入行七十年特展」在彰化縣立美術館將展出到1月3日，彰化縣長王惠美也在開幕式中，頒感謝狀給施至輝，表揚他努力於傳統工藝保存。圖／彰化文化局提供

王惠美 國寶 鹿港

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