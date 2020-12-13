南投草屯旱田焢土窯 千人懷舊體驗農家樂

2020南投花卉嘉年華「草屯花饗宴焢窯」今在草屯鎮陳府將軍廟旁農田登場，而今年考量防疫，縮小造窯規模僅受理250窯，但仍有上千民眾湧進收割後的旱田，捲起衣袖合力堆窯、焢番薯，大人們重拾兒時記憶，更帶著孩子體驗農家樂。

草屯鎮公所指出，草屯是南投米倉，過去當地民眾總愛在稻田收割後「焢窯」焢番薯、玉米、雞蛋等鄉，也成當地早期農家的童年記憶，因此連年辦理千人控窯讓鎮民回味體驗，也進行天下第一大窯、天下小小窯或造型創意窯等造窯趣味賽。

只不過，今年受到新冠肺炎疫情影響，焢窯雖是在戶外，但公所考量防疫仍縮小辦理規模，今年窯數從過去300座減至250座，人數也從過去的破2000人次，降至約1500人次，但現場民眾熱情不減，一樣忙進忙出一整天。

草屯鎮長簡景賢說，活動從一早開始，民眾進行土窯搭建，中午則由北投朝陽宮二媽會贊助供應在地美食品嚐，下午開窯後，民眾大啖從土窯挖出焢番薯、玉米、土雞蛋，農家體驗是在都市難得一見的休閒娛樂，未來會持續辦理。