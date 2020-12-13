快訊

愛女渴望海島婚 憲哥霸氣「婚禮費用我全包」

泰版宮鬥劇再掀風波！國王這次傳言要「出家廢妃」復位

影／打開家庭讓愛住進來 南投寄養家庭授證聯誼

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府及南投家扶中心今共同辦理寄養家庭授證及聯誼活動。記者賴香珊／攝影
南投縣政府及南投家扶中心今共同辦理寄養家庭授證及聯誼活動。記者賴香珊／攝影

南投縣政府委託南投家扶中心辦理扶助兒少寄養服務，由該中心協助執行寄養家庭專業訓練、資格審查等業務已邁入第33年，今則在南投市赤腳餐廳招待寄養家庭及兒少聯誼用餐，並頒發明年寄養家庭許可證書，而今年共35戶通過認證。

縣府社會處指出，為確保受虐或失依兒少能得良好照顧，縣府針對縣內寄養服務需求，與南投家扶中心合作進行寄養招募和培訓，以擴展寄養家庭服務數，而明年將有35戶家庭投入寄養工作，這33年來則已服務逾3800名兒少。

而明年度的寄養家庭授證典禮今在赤腳精靈餐廳辦理，並家扶中心扶幼委員會主委陳學堂主持，縣府除頒發寄養家庭許可證書，同時也準備禮品予給每戶寄養家庭表達感謝，也特別表揚投入寄養家庭服務長達15年的夫妻檔王金雄、江雪鈴。

「打開家庭，讓愛住進來。」社會處長林志忠說，寄養家庭扮演著受虐、失依兒少愛的起點，也是揮別創傷的終點，明年將有35戶寄養家庭照顧縣內55名孩子，也感謝寄養家庭對弱勢兒少的付出，提供他們安全健康的成長環境。

南投家扶中心主任魏季李則說，透過家庭式生活照顧，讓弱勢孩子得到最好照顧，感謝縣府每年全力籌措寄養照顧服務費用，更謝謝投入寄養服務的家庭，也盼能有更多人協助照護，甚至加入寄養家庭行列，有意願可洽家扶中心049-2222080。

南投縣今辦理寄養家庭授證及聯誼，寄養家庭爸媽開心帶孩子到赤腳精靈餐廳參與兼遊憩。記者賴香珊／攝影
南投縣今辦理寄養家庭授證及聯誼，寄養家庭爸媽開心帶孩子到赤腳精靈餐廳參與兼遊憩。記者賴香珊／攝影
南投縣今辦理寄養家庭授證活動，縣府及家扶中心長官簽署感謝狀，感謝縣內寄養家庭的付出。記者賴香珊／攝影
南投縣今辦理寄養家庭授證活動，縣府及家扶中心長官簽署感謝狀，感謝縣內寄養家庭的付出。記者賴香珊／攝影
南投縣王金雄（左2）、江雪鈴（右2）夫妻檔投入寄養家庭服務15年今獲表揚。記者賴香珊／攝影
南投縣王金雄（左2）、江雪鈴（右2）夫妻檔投入寄養家庭服務15年今獲表揚。記者賴香珊／攝影
南投縣政府及南投家扶中心今共同辦理寄養家庭授證及聯誼活動。記者賴香珊／攝影
南投縣政府及南投家扶中心今共同辦理寄養家庭授證及聯誼活動。記者賴香珊／攝影
南投縣政府及南投家扶中心今共同辦理寄養家庭授證及聯誼活動。記者賴香珊／攝影
南投縣政府及南投家扶中心今共同辦理寄養家庭授證及聯誼活動。記者賴香珊／攝影

寄養家庭 家扶中心

相關新聞

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

台北市萬華區日前艋舺青山宮廟會遶境，整夜放鞭炮妨礙安寧且擾民，引爆民怨；事隔不到一周，南投縣埔里鎮五福宮法信壇昨辦遶境，...

清流畫會會員聯展 96件水墨作品展現東方精神

台中市港區藝術中心展覽室B辦理「2020清流畫會會員聯展」，展出主軸以水墨類作品，參展畫家各自在紙上呈現其獨創風格，今日...

愛心爆發不受疫情衝擊 彰化家扶愛心園遊會150攤站出來

新冠肺炎疫情衝擊社福界各項捐助，國際獅子會300-C3區與家扶在歲末年終合辦愛義賣園遊會，企業、社團、個人及志工們招募攤...

蓋在神風特攻隊跑道上的社區 世界罕見帶狀聚落就在南投

南投縣草屯鎮復興里不怎麼有名，卻擁有一項罕為人知的世界紀錄；當地老人家口中的「飛機埕」也並非隨便喊喊，不但真有其事，更和前項紀錄的關係密不可分。

員林果菜市場停車問題待解 改建規劃案上網招標

彰化唯一評鑑一等的員林果菜市場年交易金額35億到近40億，就連全聯、costco採買都是到員林，不過員林果菜市場也面臨重...

生人迴避！鹿港今晚「送肉粽」 網驚：怎麼每周都有

彰化縣鹿港鎮近日有網友在臉書「我愛鹿港小鎮」提醒12月13日晚上10點將有俗稱「送肉粽」送煞法會，鄉親若有經過，盡量迴避...

中市111處露營場僅合法17處 市府訪查輔導盼加速合法化

露營活動已成為國人休閒的新風潮，近年露營場地林立，卻無明確法規可管，讓業者無所適從。為提供民眾從事露營活動安全場地，中市...

台中市長盃電競英雄聯盟500人會戰 培訓新星拚全國賽

第一屆台中市市長盃電子競技英雄聯盟錦標賽昨開戰，因應秋冬防疫，全部賽程採線上對抗、連線實況方式進行，共109隊隊伍報名參...

荔枝椿象成蟲難抓成效差 明年擬暫停收購

彰化縣農業處監測荔枝椿象進入成蟲越冬期，活動力下降，今年10月開始收購成蟲，到12月3日截止，每公斤1千元，全縣只收到共...

傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

「2020台中好YA誕」今年首度在柳川推出「耶誕水舞秀」，綠川也有「神秘白馴鹿」燈飾現蹤，連續兩天假日綠柳川人潮滿滿，不...

翻山越嶺回娘家 南投姻親古道勘查仿真體驗

南投縣文化局今年進行古道歷史循跡調查計畫，初步完成10條古道勘查，其中走訪國姓鄉南港村及魚池鄉五城村間「姻親古道」，更讓...

台中爵士線上音樂節 艾怡良丶官靈芝應邀開唱

台中市政府文化局主辦的「2020台中線上爵士✕現場音樂會」12月14日丶15日與大家見面，卡司包括台灣拉丁爵士歌手官靈芝...

熱門新聞

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

生人迴避！鹿港今晚「送肉粽」 網驚：怎麼每周都有

傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

空軍志航基地「虎團」今表演 朱冠甍妻抱吉他淚思丈夫

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

北市首例里長罷免案未過 1666票不同意、515票同意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。