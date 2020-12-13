影／打開家庭讓愛住進來 南投寄養家庭授證聯誼
南投縣政府委託南投家扶中心辦理扶助兒少寄養服務，由該中心協助執行寄養家庭專業訓練、資格審查等業務已邁入第33年，今則在南投市赤腳餐廳招待寄養家庭及兒少聯誼用餐，並頒發明年寄養家庭許可證書，而今年共35戶通過認證。
縣府社會處指出，為確保受虐或失依兒少能得良好照顧，縣府針對縣內寄養服務需求，與南投家扶中心合作進行寄養招募和培訓，以擴展寄養家庭服務數，而明年將有35戶家庭投入寄養工作，這33年來則已服務逾3800名兒少。
而明年度的寄養家庭授證典禮今在赤腳精靈餐廳辦理，並家扶中心扶幼委員會主委陳學堂主持，縣府除頒發寄養家庭許可證書，同時也準備禮品予給每戶寄養家庭表達感謝，也特別表揚投入寄養家庭服務長達15年的夫妻檔王金雄、江雪鈴。
「打開家庭，讓愛住進來。」社會處長林志忠說，寄養家庭扮演著受虐、失依兒少愛的起點，也是揮別創傷的終點，明年將有35戶寄養家庭照顧縣內55名孩子，也感謝寄養家庭對弱勢兒少的付出，提供他們安全健康的成長環境。
南投家扶中心主任魏季李則說，透過家庭式生活照顧，讓弱勢孩子得到最好照顧，感謝縣府每年全力籌措寄養照顧服務費用，更謝謝投入寄養服務的家庭，也盼能有更多人協助照護，甚至加入寄養家庭行列，有意願可洽家扶中心049-2222080。
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