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台中龍井福田宮新神像安座 畫家李登勝重繪廟宇門神

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市龍井區有113年歷史的福田宮今舉辦「慶成祈安入火安座安龍奠土大典」剪綵儀式，副市長黃國榮（中）代表市長盧秀燕出席。畫家李登勝（右）在典禮上以黃國榮吉祥一筆，當場繪製達摩祖師畫作。圖／台中市政府提供
台中市龍井區有113年歷史的福田宮今舉辦「慶成祈安入火安座安龍奠土大典」剪綵儀式，副市長黃國榮（中）代表市長盧秀燕出席。畫家李登勝（右）在典禮上以黃國榮吉祥一筆，當場繪製達摩祖師畫作。圖／台中市政府提供

台中市龍井區有113年歷史的福田宮今舉辦「慶成祈安入火安座安龍奠土大典」剪綵儀式。副市長黃國榮代表市長盧秀燕出席剪綵，除為民眾祝禱祈福外，也盼未來國泰民安，疫情遠離。

包括龍井區長戴燕如、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、市議員林孟令、福田宮主委郭水枝、副主委劉茂煬、龍井區田中里長張文慶、麗水里長陳耀墩、勤益科大校長陳文淵、龍井農會總幹事林裕議等地方人士都前往參加。

民政局指出，福田宮建於1907年，主祀神明三府王爺，因神像年久損壞，因而重新製做新神像，並由知名水墨畫家李登勝重新彩繪廟宇門神並致贈6幅達摩祖師墨寶。今日李登勝並應福田宮邀請，在典禮上以黃國榮吉祥一筆，當場繪製達摩祖師畫作，為福田宮增添光彩。

黃國榮致詞說，福田宮熱心參與地方事務、致力公益慈善及社會教化事業，很榮幸為福田宮的盛事剪綵；不但宮廟整修完成，主祀神明三府王爺更換新神像，亦將原有神尊更換新衣，持續提供民眾優質的參香空間。

民政局長吳世瑋指出，福田宮是地方重要信仰中心，長期辦理公益慈善事業，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神回饋鄉里，用心致力於推動在地公益服務，發揚三府王爺慈悲的精神，讓地方信仰發揚光大。

他說，宗教團體向來是市政府重要的民間夥伴，舉凡交通、建設、社會福利、環保等各項市政建設，都需要大家的協助與支持，感謝廟方長期配合市府各項政策，並在這個月秋冬防疫專案啟動後，配合市府加強相關防疫措施，讓民眾在防疫之餘，也能來廟裡安心參拜。

台中市龍井區有113年歷史的福田宮今舉辦「慶成祈安入火安座安龍奠土大典」剪綵儀式。圖／台中市政府提供
台中市龍井區有113年歷史的福田宮今舉辦「慶成祈安入火安座安龍奠土大典」剪綵儀式。圖／台中市政府提供
台中市龍井區有113年歷史的福田宮今舉辦「慶成祈安入火安座安龍奠土大典」剪綵儀式。圖／台中市政府提供
台中市龍井區有113年歷史的福田宮今舉辦「慶成祈安入火安座安龍奠土大典」剪綵儀式。圖／台中市政府提供

信仰 顏清標

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