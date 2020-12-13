擴大疫情期間國旅市場 參山處新推4台灣觀巴旅遊路線
帶動疫情期間的觀光發展，交通部觀光局參山國家風景區管理處最近推出4條「台灣觀巴」新路線，新遊程不僅順遊轄內特色景點，更串連中彰、竹竹苗區域觀光聯盟成員內的觀光產業，並在打團體戰的區域觀光策略下，結合主題活動一起來行銷宣傳中彰與竹苗地區的觀光資源。
參山國家風景區管理處昨、今兩天在台中市市民廣場舉辦原音天籟音樂節活動，除了有佈置醒目的台灣觀巴宣傳攤位之外，同時也邀請遠道而來演出的偏鄉小朋友，體驗台灣觀巴優質遊程，將台灣觀巴品牌形象向下扎根。
處長柯建興說，年底即將上架的4條新路線，分別是彰化必遊就愛八卦山1日遊、新竹不一樣樂遊獅頭山1日遊、半線小鎮之美八卦登高望遠1日遊、浪漫台三線水色峨眉獅頭山1日遊。
他說，台灣觀巴是交通部觀光局輔導旅行業者推出具備服務品質、操作標準及品牌形象之遊程包套產品，今年更開放由各國家風景區管理處來進行路線輔導與推薦新路線。
參山處轄內原已有5條台灣觀巴路線，並集中在梨山風景區，今年底前另有這4 條新路線可望上架，帶領遊客遊覽獅頭山與八卦山風景區，同時結合區域觀光聯盟觀光資源與主題活動來行銷。
中彰區域觀光聯盟總召柴俊林也說，結合區域觀光聯盟觀光產業來推廣與包裝台灣觀巴遊程，既是聯盟內部共識，也是未來觀光行銷重要的一環，尤其在辦理主題活動人潮聚集的時機點，來行銷台灣觀巴與區域觀光聯盟，可獲得相當大的行銷效益。同時也讓區域觀光聯盟夥伴的特色伴手禮與文創商品有機會露出，增加觀光產值。
詳細行程介紹、上架日期與優惠活動，請鎖定參山國家風景區臉書粉絲專頁或台灣觀巴官網https://www.taiwantourbus.com.tw/C/tw/home查詢。
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