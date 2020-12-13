快訊

前立委周五六家中昏倒 妻子報案CPR救夫送醫

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

擴大疫情期間國旅市場 參山處新推4台灣觀巴旅遊路線

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
帶動疫情期間的觀光發展，交通部觀光局參山國家風景區管理處最近推出4條「台灣觀巴」新路線，和平國中學生搶先體驗。圖／參山國家風景區管理提供
帶動疫情期間的觀光發展，交通部觀光局參山國家風景區管理處最近推出4條「台灣觀巴」新路線，和平國中學生搶先體驗。圖／參山國家風景區管理提供

帶動疫情期間的觀光發展，交通部觀光局參山國家風景區管理處最近推出4條「台灣觀巴」新路線，新遊程不僅順遊轄內特色景點，更串連中彰、竹竹苗區域觀光聯盟成員內的觀光產業，並在打團體戰的區域觀光策略下，結合主題活動一起來行銷宣傳中彰與竹苗地區的觀光資源。

參山國家風景區管理處昨、今兩天在台中市市民廣場舉辦原音天籟音樂節活動，除了有佈置醒目的台灣觀巴宣傳攤位之外，同時也邀請遠道而來演出的偏鄉小朋友，體驗台灣觀巴優質遊程，將台灣觀巴品牌形象向下扎根。

處長柯建興說，年底即將上架的4條新路線，分別是彰化必遊就愛八卦山1日遊、新竹不一樣樂遊獅頭山1日遊、半線小鎮之美八卦登高望遠1日遊、浪漫台三線水色峨眉獅頭山1日遊。

他說，台灣觀巴是交通部觀光局輔導旅行業者推出具備服務品質、操作標準及品牌形象之遊程包套產品，今年更開放由各國家風景區管理處來進行路線輔導與推薦新路線。

參山處轄內原已有5條台灣觀巴路線，並集中在梨山風景區，今年底前另有這4 條新路線可望上架，帶領遊客遊覽獅頭山與八卦山風景區，同時結合區域觀光聯盟觀光資源與主題活動來行銷。

中彰區域觀光聯盟總召柴俊林也說，結合區域觀光聯盟觀光產業來推廣與包裝台灣觀巴遊程，既是聯盟內部共識，也是未來觀光行銷重要的一環，尤其在辦理主題活動人潮聚集的時機點，來行銷台灣觀巴與區域觀光聯盟，可獲得相當大的行銷效益。同時也讓區域觀光聯盟夥伴的特色伴手禮與文創商品有機會露出，增加觀光產值。

詳細行程介紹、上架日期與優惠活動，請鎖定參山國家風景區臉書粉絲專頁或台灣觀巴官網https://www.taiwantourbus.com.tw/C/tw/home查詢。

帶動疫情期間的觀光發展，交通部觀光局參山國家風景區管理處最近推出4條「台灣觀巴」新路線，和平國中學生搶先體驗。圖／參山國家風景區管理提供
帶動疫情期間的觀光發展，交通部觀光局參山國家風景區管理處最近推出4條「台灣觀巴」新路線，和平國中學生搶先體驗。圖／參山國家風景區管理提供
帶動疫情期間的觀光發展，交通部觀光局參山國家風景區管理處最近推出4條「台灣觀巴」新路線，並在台中市市民廣場舉辦宣傳活動。圖／參山國家風景區管理提供
帶動疫情期間的觀光發展，交通部觀光局參山國家風景區管理處最近推出4條「台灣觀巴」新路線，並在台中市市民廣場舉辦宣傳活動。圖／參山國家風景區管理提供

國家風景區 觀光局

相關新聞

今明東北季風增強 環保署：恐挾帶新一波中國霾害襲台

東北季風稍減弱，今天台灣空氣品質受境外影響暫趨緩和，中南部地區則受前一日境外汙染物累積，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級...

少子化加人口老化 柯文哲：人口學是執政者必修課程

台中市亞太精準抗衰老醫學學會今在台北舉行成立大會，台北市長柯文哲出席時指出，老化是社會嚴重的問題，不管社會和醫學都需要有...

新北宜蘭大東北角觀光圈 打造最強「東北風」要吹向國際

由新北及宜蘭觀光相關公協會籌組的「大東北角觀光圈」，今天舉辦成立大會暨小鎮觀光推介活動，交通部長林佳龍盼整合觀光資源、跨...

賞101跨年煙火怎防疫？柯P推周邊遠眺 十大非信義區免費點來了

你打算怎麼揮別充滿新冠疫情、讓人煩心的2020年呢？不少人為了欣賞101煙火，會到台北市政府前參加跨年晚會，但這次因疫情影響，市府建議民眾戴口罩，自主實名制登錄，市長柯文哲也表示「要看101煙火最好的地方不是市府廣場，是周邊山上」建議民眾疏散人潮，減少人與人的接觸。

空品不佳加上溫差大！過敏、慢性呼吸道疾病病患多2成

近日南部空氣品質不佳，加上季節交替、早晚溫差大，過敏與慢性呼吸道疾病患者增多。高雄市診所協會理事長楊宜璋表示，最近各醫療...

樂天Kobo暢銷百大書單限時7.9折 漫畫《鬼滅之刃》首入榜

今年受到疫情影響，各種不受時間地點限制的休閒娛樂活動都受到熱烈關注，電子書也是其中之一。樂天Kobo近日發表2020閱讀...

稻米產銷契作集團產區 推動15年達2.76萬公頃

為提升國產稻米品牌價值與內外銷競爭力，農糧署推動建置稻米產銷契作集團產區，民國94年成立27個集團產區契作5115公頃，...

「偷看別人洗澡」惹的禍？ 醫師破除針眼迷思

偷看別人洗澡才會長針眼？別再聽信這樣的「鄉野傳說」了。醫師表示，針眼是因為眼瞼皮脂腺受到感染，習慣用手揉眼睛、愛吃油炸物...

影／高雄「跨百光年」海上舞台大！137聯隊海上尬球

高雄「2021跨百光年」海上舞台已經定位完成，這個海上舞台到底有多大？高雄市府今天邀請台新夢想家與高雄137聯隊，登上5...

加油要快 中油：明天起汽油漲0.4元、柴油漲0.5元

台灣中油公司宣布，自明（14）日凌晨零時起汽油調漲0.4元、柴油調漲0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公...

雞尾酒療法搭配微創膝關節手術 降低疼痛彎曲不苦惱

新竹一名65歲的詹姓婦人膝蓋疼痛多年，內側跟前側都三度退化，經服藥注射針劑等治療仍疼痛無法彎曲，造成生活不便，醫師建議要...

台大生醫分院滿周年 3分院元旦將整合「新竹台大分院」

台大醫院新竹生醫園區分院營運滿周年，今天上午舉行園遊會慶祝，院長余忠仁也宣布好消息，台大醫院新竹地區的3家分院，預計明年...

熱門新聞

2020年末！3大星座會遇見「爛桃花」 處女別吃回頭草

冷空氣變更強！明晚恐迎入冬首波冷氣團 2天低溫探12度

今晚北部天氣驟變！ 吳德榮：明晚起挑戰入冬最低溫

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

殺破狼周運勢／白羊生活有重大轉變 水瓶情緒管理要做好

影／1天工作12小時 猴硐斷10天搶修人員日夜冒雨踩泥吐心聲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。