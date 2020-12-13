影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

台北市萬華區日前艋舺青山宮廟會遶境，整夜放鞭炮妨礙安寧且擾民，引爆民怨；事隔不到一周，南投縣埔里鎮五福宮法信壇昨辦遶境，從深夜放煙火放到今凌晨2時，沿途垃圾還亂丟，鎮民大炸鍋，紛PO網抱怨，甚至灌爆鎮長臉書，廟方今發道歉啟事滅火稱會改進；公所則表示，已依法開罰，未來將從嚴審核。

南投埔里清醮法會每12年1大醮，而今年適逢120年，因此建醮祭典更結合地方創生元素擴大舉辦「大埔城祈安清醮護國文化節」，並在本月6日圓滿落幕；當地五福宮法信壇也配合12年建醮，昨辦理遶境活動，期間不斷燃放煙火、鞭炮，就算入夜也沒停止，直到今天凌晨2時許才結束，吵到附近居民整晚睡不著。

而該場遶境不僅噪音擾人，大量煙火汙染空氣品質外，甚至有民眾質疑電纜線疑遭煙火波及燒毀，導致宏仁國中一帶停電；此外，遶境隊伍路過必留下垃圾，飲料杯、瓶罐、便當、燃放煙火或鞭炮殘骸等垃圾佔據道路，並指控有人隨地便溺、遶境長時間使用馬、牛等動物涉虐待等，種種脫序行徑讓居民傻眼，且大為光火。

「這是你丟我撿的活動大會嗎？」民眾湧入「埔里人」、「埔里人通通＋進來」等地方社團臉書抱怨，並痛罵主辦的廟方「沒水準」、「誇張」等，甚至埔里鎮長廖志城臉書也被灌爆，稱「鎮長在別縣市度假嗎」、「還沒睡醒嗎」、「埔里已經沒有政府了嗎」，更多民眾要求鎮長管制該廟會停止其遶境活動。

五福宮法信壇昨遶境惹議，民怨蘊釀一夜不僅沒停歇，甚至更加劇烈，廟方今急滅火，廟方透過道歉啟事向大眾公告致歉表示，有安排信眾壓後清掃，但因參加人數太多，而有沒及時打掃到的地方，隊伍也拖太長沒掌控好結束時間，還放煙火等造成大家困擾，深感抱歉，相關單位也已依法開罰，未來會努力改善和進步。

埔里鎮長廖志城則說，該遶境嚴重干擾鎮民生活，第一時間就告知並要求主辦單位立即改善，對於廟方種種爭議行為均已通報環保局、警察局及消防局等單位認定裁罰，針對亂丟垃圾，公所清潔隊也依廢棄清法」經開出罰單，並要求善後，往後針對有不良紀錄之宮廟之遶境路權申請，將從嚴審核，避免類似情況再發生。