快訊

前立委周五六家中昏倒 妻子報案CPR救夫送醫

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青山宮翻版？南投五福宮法信壇遶境 深夜放鞭炮引爆民怨

中央社 / 南投13日電

南投埔里鎮五福宮法信壇昨天舉辦遶境活動，在深夜燃放鞭炮，影響民眾安寧，也有民眾抱怨，遶境沿線留下大量垃圾；埔里鎮長廖志城今天指出，已建請縣府對宮廟脫序行為開罰。

南投縣埔里鎮為期7天的祈安清醮法會才剛結束，埔里鎮五福宮法信壇昨天舉辦鑑醮祈福遶境活動，廟方貼出公告，呼籲參與活動的轎班以及藝陣人員，不要在民眾住家門口隨意丟棄垃圾與小便，停留商家門口時，應保持禮貌以及遵守秩序。

不過參與遶境活動的陣頭從白天開始放鞭炮，埔里鎮民直到今天凌晨還聽到鞭炮聲；也有民眾在臉書社團專頁上貼文，指鞭炮聲吵了一整夜，家中的小朋友都沒辦法睡覺；也有人貼照片指家門口被吐檳榔汁，街頭也留下大量垃圾，埔里鎮宏仁國中附近的社區，昨晚也疑似因施放煙火燒到電纜而停電，有鎮民在臉書留言，直呼遶境活動是台北青山宮遶境活動的翻版。

不少埔里鎮民到埔里鎮長廖志城的臉書粉絲專頁留言抱怨。廖志城接受媒體聯訪時說，遶境活動對鎮民造成生活上很大的干擾與困擾，已經在第一時間馬上告知主辦單位，要求立即改善，而鎮公所針對機關團體申請路權，基本上便民服務都會核定准許，不過昨天遶境活動出現深夜施放煙火、違規佔用馬路以及隨地便溺等行為，會建請主管機關認定裁罰。

廖志城指出，針對亂丟垃圾，鎮公所清潔隊也已經開出罰單，未來對於有不良紀錄的宮廟，要申請遶境路權時會從嚴審核，也已經要求宮廟團體負起善後責任。

遶境 埔里

延伸閱讀

青山宮遶境員警執勤22小時 萬華分局：可補休

青山宮遶境／南北神明大會師 翻轉艋舺

青山宮遶境響徹夜 林昶佐道歉

相關新聞

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

台北市萬華區日前艋舺青山宮廟會遶境，整夜放鞭炮妨礙安寧且擾民，引爆民怨；事隔不到一周，南投縣埔里鎮五福宮法信壇昨辦遶境，...

清流畫會會員聯展 96件水墨作品展現東方精神

台中市港區藝術中心展覽室B辦理「2020清流畫會會員聯展」，展出主軸以水墨類作品，參展畫家各自在紙上呈現其獨創風格，今日...

愛心爆發不受疫情衝擊 彰化家扶愛心園遊會150攤站出來

新冠肺炎疫情衝擊社福界各項捐助，國際獅子會300-C3區與家扶在歲末年終合辦愛義賣園遊會，企業、社團、個人及志工們招募攤...

蓋在神風特攻隊跑道上的社區 世界罕見帶狀聚落就在南投

南投縣草屯鎮復興里不怎麼有名，卻擁有一項罕為人知的世界紀錄；當地老人家口中的「飛機埕」也並非隨便喊喊，不但真有其事，更和前項紀錄的關係密不可分。

員林果菜市場停車問題待解 改建規劃案上網招標

彰化唯一評鑑一等的員林果菜市場年交易金額35億到近40億，就連全聯、costco採買都是到員林，不過員林果菜市場也面臨重...

生人迴避！鹿港今晚「送肉粽」 網驚：怎麼每周都有

彰化縣鹿港鎮近日有網友在臉書「我愛鹿港小鎮」提醒12月13日晚上10點將有俗稱「送肉粽」送煞法會，鄉親若有經過，盡量迴避...

中市111處露營場僅合法17處 市府訪查輔導盼加速合法化

露營活動已成為國人休閒的新風潮，近年露營場地林立，卻無明確法規可管，讓業者無所適從。為提供民眾從事露營活動安全場地，中市...

台中市長盃電競英雄聯盟500人會戰 培訓新星拚全國賽

第一屆台中市市長盃電子競技英雄聯盟錦標賽昨開戰，因應秋冬防疫，全部賽程採線上對抗、連線實況方式進行，共109隊隊伍報名參...

荔枝椿象成蟲難抓成效差 明年擬暫停收購

彰化縣農業處監測荔枝椿象進入成蟲越冬期，活動力下降，今年10月開始收購成蟲，到12月3日截止，每公斤1千元，全縣只收到共...

傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

「2020台中好YA誕」今年首度在柳川推出「耶誕水舞秀」，綠川也有「神秘白馴鹿」燈飾現蹤，連續兩天假日綠柳川人潮滿滿，不...

翻山越嶺回娘家 南投姻親古道勘查仿真體驗

南投縣文化局今年進行古道歷史循跡調查計畫，初步完成10條古道勘查，其中走訪國姓鄉南港村及魚池鄉五城村間「姻親古道」，更讓...

台中爵士線上音樂節 艾怡良丶官靈芝應邀開唱

台中市政府文化局主辦的「2020台中線上爵士✕現場音樂會」12月14日丶15日與大家見面，卡司包括台灣拉丁爵士歌手官靈芝...

熱門新聞

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

生人迴避！鹿港今晚「送肉粽」 網驚：怎麼每周都有

傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

空軍志航基地「虎團」今表演 朱冠甍妻抱吉他淚思丈夫

北市首例里長罷免案未過 1666票不同意、515票同意

影／奇美博物館「聖誕週末」連2周休登場 爆滿人潮塞車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。