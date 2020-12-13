青山宮翻版？南投五福宮法信壇遶境 深夜放鞭炮引爆民怨

南投埔里鎮五福宮法信壇昨天舉辦遶境活動，在深夜燃放鞭炮，影響民眾安寧，也有民眾抱怨，遶境沿線留下大量垃圾；埔里鎮長廖志城今天指出，已建請縣府對宮廟脫序行為開罰。

南投縣埔里鎮為期7天的祈安清醮法會才剛結束，埔里鎮五福宮法信壇昨天舉辦鑑醮祈福遶境活動，廟方貼出公告，呼籲參與活動的轎班以及藝陣人員，不要在民眾住家門口隨意丟棄垃圾與小便，停留商家門口時，應保持禮貌以及遵守秩序。

不過參與遶境活動的陣頭從白天開始放鞭炮，埔里鎮民直到今天凌晨還聽到鞭炮聲；也有民眾在臉書社團專頁上貼文，指鞭炮聲吵了一整夜，家中的小朋友都沒辦法睡覺；也有人貼照片指家門口被吐檳榔汁，街頭也留下大量垃圾，埔里鎮宏仁國中附近的社區，昨晚也疑似因施放煙火燒到電纜而停電，有鎮民在臉書留言，直呼遶境活動是台北青山宮遶境活動的翻版。

不少埔里鎮民到埔里鎮長廖志城的臉書粉絲專頁留言抱怨。廖志城接受媒體聯訪時說，遶境活動對鎮民造成生活上很大的干擾與困擾，已經在第一時間馬上告知主辦單位，要求立即改善，而鎮公所針對機關團體申請路權，基本上便民服務都會核定准許，不過昨天遶境活動出現深夜施放煙火、違規佔用馬路以及隨地便溺等行為，會建請主管機關認定裁罰。

廖志城指出，針對亂丟垃圾，鎮公所清潔隊也已經開出罰單，未來對於有不良紀錄的宮廟，要申請遶境路權時會從嚴審核，也已經要求宮廟團體負起善後責任。