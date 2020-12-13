快訊

Live／SBL台啤來勢洶洶要搶4連勝 璞園恐難逃悲慘開季

新冠恐突變大流行？ 莊人祥：目前主要是第6型病毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛心爆發不受疫情衝擊 彰化家扶愛心園遊會150攤站出來

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化家扶今天舉辦愛心園遊會，縣長王惠美（中）到場鼓勵。記者林敬家／攝影
彰化家扶今天舉辦愛心園遊會，縣長王惠美（中）到場鼓勵。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情衝擊社福界各項捐助，國際獅子會300-C3區與家扶在歲末年終合辦愛義賣園遊會，企業、社團、個人及志工們招募攤位近150攤今天合力登場，各攤位莫不使出渾身解數，準備各式吃的、喝的、玩的，獅子會也成功匯集近130萬元的捐款，現場愛心鑼聲不絕於耳。

國際獅子會300-C3區與家扶合辦園遊會已邁入第九年，彰化縣長王惠美也到場鼓勵愛心活動，她說，感謝獅子會總監帶領各獅子會分會會長獅友們、家扶中心、社團、公司、個人等，長期照顧3千6百多名家扶兒，從課業輔導、生活費支出、學雜費支出等都需要相當多經費，今年因疫情，許多企業營收受到影響，捐款挹注驟減，在疫情波及下，仍能召集破紀錄的攤位數，感受到台灣人善的力量。

家扶園遊會每年動員200多名志工到場協助， 彰化家扶劍道才藝班方案除藉由劍道練習、活動帶領過程培養方案成員面對困境挑戰堅毅精神外，也培養成員回饋與珍惜，每年也在園遊會設攤義賣，其中隊長小蜂來自隔代教養家庭，其因心深感劍道才藝班方案參與過程對其成長助益，今天除於攤位前賣力吆喝外，更主動拉著生澀害羞的成員穿梭會場義賣衛生紙。

彰化家扶自去年起，開始提供偏鄉學校認養服務，包括彰化縣天盛國小、永樂國小及大園國小，結合民眾的愛心認養，補助學校課後輔導及才藝培育的費用，今年天盛國小及永樂國小師生感謝家扶認養的挹注，學生上台表演陶笛吹奏及舞蹈，學習成果在園遊會舞台上展現也獲得觀眾滿堂彩。

國際獅子會300-C3區與彰化家扶在歲末年終合辦愛義賣園遊會，企業、社團、個人及志工們招募攤位近150攤今天合力登場。記者林敬家／攝影
國際獅子會300-C3區與彰化家扶在歲末年終合辦愛義賣園遊會，企業、社團、個人及志工們招募攤位近150攤今天合力登場。記者林敬家／攝影
彰化家扶今天舉辦愛心園遊會，各單位卯足全力賣東西。圖／彰化家扶提供
彰化家扶今天舉辦愛心園遊會，各單位卯足全力賣東西。圖／彰化家扶提供
彰化家扶今天舉辦愛心園遊會，縣長王惠美到場鼓勵。記者林敬家／攝影
彰化家扶今天舉辦愛心園遊會，縣長王惠美到場鼓勵。記者林敬家／攝影

延伸閱讀

北市消南港防災園遊會 寓教於樂

疫情募款受挫鎮長捐助 金門家扶感謝雪中送炭

桃園牙醫師公會70周年園遊會 鄭文燦感謝推廣口腔保健

金門家扶愛心園遊會熱鬧登場 頒獎表揚愛心助養人

相關新聞

清流畫會會員聯展 96件水墨作品展現東方精神

台中市港區藝術中心展覽室B辦理「2020清流畫會會員聯展」，展出主軸以水墨類作品，參展畫家各自在紙上呈現其獨創風格，今日...

愛心爆發不受疫情衝擊 彰化家扶愛心園遊會150攤站出來

新冠肺炎疫情衝擊社福界各項捐助，國際獅子會300-C3區與家扶在歲末年終合辦愛義賣園遊會，企業、社團、個人及志工們招募攤...

蓋在神風特攻隊跑道上的社區 世界罕見帶狀聚落就在南投

南投縣草屯鎮復興里不怎麼有名，卻擁有一項罕為人知的世界紀錄；當地老人家口中的「飛機埕」也並非隨便喊喊，不但真有其事，更和前項紀錄的關係密不可分。

員林果菜市場停車問題待解 改建規劃案上網招標

彰化唯一評鑑一等的員林果菜市場年交易金額35億到近40億，就連全聯、costco採買都是到員林，不過員林果菜市場也面臨重...

生人迴避！鹿港今晚「送肉粽」 網驚：怎麼每周都有

彰化縣鹿港鎮近日有網友在臉書「我愛鹿港小鎮」提醒12月13日晚上10點將有俗稱「送肉粽」送煞法會，鄉親若有經過，盡量迴避...

中市111處露營場僅合法17處 市府訪查輔導盼加速合法化

露營活動已成為國人休閒的新風潮，近年露營場地林立，卻無明確法規可管，讓業者無所適從。為提供民眾從事露營活動安全場地，中市...

台中市長盃電競英雄聯盟500人會戰 培訓新星拚全國賽

第一屆台中市市長盃電子競技英雄聯盟錦標賽昨開戰，因應秋冬防疫，全部賽程採線上對抗、連線實況方式進行，共109隊隊伍報名參...

荔枝椿象成蟲難抓成效差 明年擬暫停收購

彰化縣農業處監測荔枝椿象進入成蟲越冬期，活動力下降，今年10月開始收購成蟲，到12月3日截止，每公斤1千元，全縣只收到共...

傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

「2020台中好YA誕」今年首度在柳川推出「耶誕水舞秀」，綠川也有「神秘白馴鹿」燈飾現蹤，連續兩天假日綠柳川人潮滿滿，不...

翻山越嶺回娘家 南投姻親古道勘查仿真體驗

南投縣文化局今年進行古道歷史循跡調查計畫，初步完成10條古道勘查，其中走訪國姓鄉南港村及魚池鄉五城村間「姻親古道」，更讓...

台中爵士線上音樂節 艾怡良丶官靈芝應邀開唱

台中市政府文化局主辦的「2020台中線上爵士✕現場音樂會」12月14日丶15日與大家見面，卡司包括台灣拉丁爵士歌手官靈芝...

屯區藝文中心志工隊成立12年 有夫妻、祖孫、母女檔

台中市屯區藝文中心昨天舉辦「110年度志工授證暨頒獎典禮」，有10位志工獲得衛福部及台中市志願服務獎榮譽。其中陳麗容、林...

熱門新聞

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

生人迴避！鹿港今晚「送肉粽」 網驚：怎麼每周都有

傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

空軍志航基地「虎團」今表演 朱冠甍妻抱吉他淚思丈夫

北市首例里長罷免案未過 1666票不同意、515票同意

聲音照相系統取締噪音車 桃市優先這4區陳情熱點開拍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。