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愛心爆發不受疫情衝擊 彰化家扶愛心園遊會150攤站出來
新冠肺炎疫情衝擊社福界各項捐助，國際獅子會300-C3區與家扶在歲末年終合辦愛義賣園遊會，企業、社團、個人及志工們招募攤位近150攤今天合力登場，各攤位莫不使出渾身解數，準備各式吃的、喝的、玩的，獅子會也成功匯集近130萬元的捐款，現場愛心鑼聲不絕於耳。
國際獅子會300-C3區與家扶合辦園遊會已邁入第九年，彰化縣長王惠美也到場鼓勵愛心活動，她說，感謝獅子會總監帶領各獅子會分會會長獅友們、家扶中心、社團、公司、個人等，長期照顧3千6百多名家扶兒，從課業輔導、生活費支出、學雜費支出等都需要相當多經費，今年因疫情，許多企業營收受到影響，捐款挹注驟減，在疫情波及下，仍能召集破紀錄的攤位數，感受到台灣人善的力量。
家扶園遊會每年動員200多名志工到場協助， 彰化家扶劍道才藝班方案除藉由劍道練習、活動帶領過程培養方案成員面對困境挑戰堅毅精神外，也培養成員回饋與珍惜，每年也在園遊會設攤義賣，其中隊長小蜂來自隔代教養家庭，其因心深感劍道才藝班方案參與過程對其成長助益，今天除於攤位前賣力吆喝外，更主動拉著生澀害羞的成員穿梭會場義賣衛生紙。
彰化家扶自去年起，開始提供偏鄉學校認養服務，包括彰化縣天盛國小、永樂國小及大園國小，結合民眾的愛心認養，補助學校課後輔導及才藝培育的費用，今年天盛國小及永樂國小師生感謝家扶認養的挹注，學生上台表演陶笛吹奏及舞蹈，學習成果在園遊會舞台上展現也獲得觀眾滿堂彩。
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