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員林果菜市場停車問題待解 改建規劃案上網招標

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化唯一評鑑一等的員林果菜市場就連全聯、costco採買都是到員林，不過員林果菜市場也面臨重劃區內愈來愈難停車問題，員林公所正在規劃改建或遷建。記者林宛諭／攝影
彰化唯一評鑑一等的員林果菜市場就連全聯、costco採買都是到員林，不過員林果菜市場也面臨重劃區內愈來愈難停車問題，員林公所正在規劃改建或遷建。記者林宛諭／攝影

彰化唯一評鑑一等的員林果菜市場年交易金額35億到近40億，就連全聯、costco採買都是到員林，不過員林果菜市場也面臨重劃區內愈來愈難停車問題，員林市長游振雄說，果菜市場改建規劃案已和攤商進行良性溝通後，上網招標中。

彰化縣營運量最好的果菜公司是被列為一等的員林果菜市場，也是全省第四大果菜市場，員林果菜市場總經理許國良說「全世界有的水果，員林果菜市場幾乎都找得到」，因為員林有其歷史淵源，從日治時期就已是重要水果集散地，現在不只彰化在地的水果會到員林果菜市場交易，因市場設有冷凍庫，進口水果也會進場交易，就連全聯、costco等大戶都是到員林採購。

不過員林果菜市場已二度面臨交通瓶頸，早期果菜市場在南昌路舊址，因交通出入、貨車停車不便的窘境，1975年遷移到現址；而員林市在184重劃區開發後，果菜市場周圍建案大增，載運水果的貨車愈來愈難停車，因此公所也規劃果菜市場原地改建或遷移，但日前消息曝光也引發攤商抗議。

游振雄說，在積極和攤商協調後，已取得多數攤商認同，由於目前水果貨車大多會停在龍燈公園的停車場，但縣府水資處明年就要進行龍燈公園滯洪池工程，屆時停車場也無法再使用，果菜市場停車問題需解決已迫在眉睫。

游振雄說，果菜市場可朝原地改建或遷建來研議，若要原地改建，公所擬把果菜市場用地變更成商業區，即可分配到35%公設用地，三、四樓有二千多坪即可做為貨車停車場，一二千多坪二樓仍可做果菜市場，還可以再規劃地下停車場，增加當地停車空間，未來改建期間，會將市場先遷到臨時市場交易，但公所也會擔心等到新市場改建完成，攤商會不會只想留在臨時市場交易的情形，所以公所還需再進行全盤規劃研議。

許國良說，員林果菜市場當年如果不是從南昌路遷移到現址，面對交通瓶頸，市場也可能會萎縮，加上市場提供行口行商許多清潔措施等便利性，並設固定攤位收租，都能穩固市場營運，讓員林果菜公司至今依舊是全省最重要的果菜市場。

彰化唯一評鑑一等的員林果菜市場就連全聯、costco採買都是到員林，不過員林果菜市場也面臨重劃區內愈來愈難停車問題，員林公所正在規劃改建或遷建。記者林宛諭／攝影
彰化唯一評鑑一等的員林果菜市場就連全聯、costco採買都是到員林，不過員林果菜市場也面臨重劃區內愈來愈難停車問題，員林公所正在規劃改建或遷建。記者林宛諭／攝影

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