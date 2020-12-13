台東縣表揚績優超額進用單位 盼為身障者爭取工作機會

台東縣政府今天表揚縣警局等10個績優超額進用身心障礙者單位，社會處勞工行政科長王識殷說，台東業界對身心障礙者相當友善，平均每年進用超過法定員額1倍以上，身心障礙者在某些方面可能不便，但只要找出亮點，依然是可以好好運用的勞動力。

社會處今天和台東縣總工會在蛋糕公園辦園遊會，布置許多遊具和攤位，也安排許多互動遊戲炒熱氣氛，一早就有家長排隊答題闖關或帶著小孩玩小火車、旋轉木馬等遊具。縣長饒慶鈴、行政院東部服務中心執行長洪宗楷和社會處長陳淑蘭等人都到場，由饒慶鈴頒獎。

台東沒有大型工廠，今年獲表揚10個績優單位包括縣警局、 台東大學等，多屬公家機關。

王識殷說，台東縣身心障礙者法定進用員額近300人，但實際進用則約600人，今天表揚前10個單位，但全縣有60多個單位都合乎規定。去年違規數掛零，今年有2校因舊員工離職，新員工招聘期間被視為違規，但都馬上補足。

全縣身心障礙者人數多達1萬6000多名，依然有許多身心障礙者缺乏工作機會。王識殷表示，如果找不到合適的身心障礙者員工，縣府可協助媒合，等到就業後，也會派員輔導，協助快速進入狀況。