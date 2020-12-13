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台中市長盃電競英雄聯盟500人會戰 培訓新星拚全國賽

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市電競委員會籌辦市長盃電競大賽，主委江肇國(右)觀戰。圖／台中市電競委員會提供
台中市電競委員會籌辦市長盃電競大賽，主委江肇國(右)觀戰。圖／台中市電競委員會提供

第一屆台中市市長盃電子競技英雄聯盟錦標賽昨開戰，因應秋冬防疫，全部賽程採線上對抗、連線實況方式進行，共109隊隊伍報名參賽，每隊5人共計超過500名電競好手參與盛事。電競委員會主委江肇國議員表示，樂見電競全民化，未來更努力選拔全國運選手培訓，為台中獲得佳績。

第一屆台中市市長盃電子競技英雄聯盟錦標賽，由台中市體育總會電子競技運動委員會主辦，集結各方電競好手進行頂尖對決。透過弘光科技大學電競館實況轉播，邀請主播MaMaBala、賽評Zod為觀眾講解。

江肇國表示，電競委員會是電競好手最強後盾，不但辦活動賽事，讓更多電競潛力新星有展現實力的機會，更會積極爭取校園電競專才課程、設備教室等經費，再透過巡迴講座使學生們可以接觸電競，磨練電競技巧並精進專業技能。2021年，電競委員會也將選拔、密集訓練代表在地的台中隊，為台中在全國運中嶄露頭角。

市長盃英雄聯盟錦標賽由109隊進行兩兩對抗循環賽，四強之前採BO1，四強之後採BO3。經過激烈的會戰打殺、吃龍搶錢、拆塔攻主堡後，由「l4d2缺3」贏得冠軍5萬元「派大海綿寶」亞軍奬金3萬元「阿狗氣氛隊」及「FEU1」並列季軍，分別獲得1萬元的獎金。

市長盃英雄聯盟錦標賽圓滿完賽後，電競委員會將於2021年初進行全國運電競選手選拔，邀請設籍在台中的電競好手一起匯集電競能量。

台中市 主播 體育

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