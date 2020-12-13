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荔枝椿象成蟲難抓成效差 明年擬暫停收購
彰化縣農業處監測荔枝椿象進入成蟲越冬期，活動力下降，今年10月開始收購成蟲，到12月3日截止，每公斤1千元，全縣只收到共1.151公斤，與上半年收購卵片數量落差大，主要是成蟲捕捉比卵片困難，農業處指出，成蟲收購與保存不易，中央明年起擬暫停成蟲收購，會將經費轉投入卵片收購，擴大成效。
彰化縣荔枝椿象卵片收購這幾年都相當踴躍，今年2月17日至5月28日共計收購13萬1736片卵片，近年防治工作有成效，農業處原本預估成蟲收購數量相較會下降，彰化縣收購截止統計，員林0.727公斤、北斗0.288公斤、二水0.136公斤，等於全縣只發出1千多元獎金。
縣府農業處說，荔枝椿象受到驚擾會從腹部噴出有毒汁液，民眾若不慎被噴觸，皮膚會灼傷、眼睛會刺痛，建議民眾用長條捕蟲網，捕捉後從網袋移置「透明塑膠袋」裡，送交各鄉鎮市公所農業課。
農業處原本希望民眾是抓活體，但許多交來的荔枝椿象成蟲已經死亡，整袋繳交有時還會參雜其他雜物，加上許多成蟲破裂，濕濕黏黏，縣府、公所受理保存聞到陣陣惡臭，只能層層用塑膠袋包覆，或存放在辦公室冰箱。
員林公所指出，農民反應冬天荔枝椿象成蟲都躲在葉背，除非特別翻擾才有機會發現，好幾個月蒐集也才有小小一袋的成果。
農業處說，防檢局近日下來業務檢查，發現荔枝椿象成蟲收購的認定和保存不易，明年起有意暫停成蟲收購，將經費轉挹注卵片收購以及化學防治。
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