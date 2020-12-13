傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

「2020台中好YA誕」今年首度在柳川推出「耶誕水舞秀」，綠川也有「神秘白馴鹿」燈飾現蹤，連續兩天假日綠柳川人潮滿滿，不過，記者目擊少數民眾帶孩子冒險爬上燈飾區拍照丶看水舞，不良示範令人搖頭。

台中耶誕燈會在柳川推出水舞秀，12日第一個假日晚上人潮滿滿，尤其在水舞區只見人頭鑽動，工作人員一再廣播「請不要踩到燈飾」，但有家長置若罔聞，不顧斜坡跌倒危險，直接帶小孩爬上布滿燈飾的邊坡，踩壞植披丶燈飾。

不少民眾全家出動，河道旁小徑在水舞秀演出時間人潮擁擠，昨晚有人走階梯沒踩穩，摔得四腳朝天，擦撞旁人造成小朋友也摔丶大人眼鏡掉了丶手機摔壞，災情慘重。主辦單位市府新聞局提醒民眾配合現場工作人員引導，注意安全。

新聞局說明，今年燈飾融入山海屯城特色，柳川景觀段（台灣大道─民權路）主題為歡樂奇幻遊樂園，台中城市吉祥物五大燈飾結合在地產業。

綠川景觀段（成功路─台灣大道─中山路）打造耶誕魔法森林，森林裡的主角燈飾「神秘白馴鹿」高達4公尺，出現在河道中央，搭配水霧鐳射燈光。