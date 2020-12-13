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翻山越嶺回娘家 南投姻親古道勘查仿真體驗

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
民眾揹洋娃娃、提伴手禮等模擬南投國姓南港、魚池五城兩地先民翻山越嶺走姻親古道。圖／讀者提供
民眾揹洋娃娃、提伴手禮等模擬南投國姓南港、魚池五城兩地先民翻山越嶺走姻親古道。圖／讀者提供

南投縣文化局今年進行古道歷史循跡調查計畫，初步完成10條古道勘查，其中走訪國姓鄉南港村及魚池鄉五城村間「姻親古道」，更讓參與者揹洋娃娃、提伴手禮等模擬先民翻山越嶺感受當年回娘家的艱辛，後續將依體驗意見改善古道。

文化局指出，今年向客委會爭取經費補助進行「南投縣古道歷史循跡調查計畫」，目前已初步完成10條古道勘查，但為更深入瞭解古道現況，除邀集文史工作者及學者，也找當地居民或有興趣的民眾實際走訪，盼廣納意見進行後續規畫改善。

其中，國姓南港村和魚池五城村過去為連通兩地，當地客家先民開墾山林，做為兩村步道，而因雙方互有嫁娶被稱為「姻親古道」，之後因公路交通漸發達，古道隨歲月荒廢隱沒，直到今年有文史工作者踏勘，也因此納入縣內古道循跡計畫。

而為讓更多民眾了解姻親古道歷史及意義，並聽取地方對營造古道的意見，繼文史工作者及學者初勘，文化局也找民眾實際走訪，行前除上香祭拜土地公祈安，還準備洋娃娃和伴手禮，讓民眾體會早年得翻山越嶺才能回到隔壁村娘家的艱辛。

莊姓居民說，現在帶小孩就是推嬰兒車，省力的到處去，但姻親古道沿途不乏陡坡，陡上又下坡的，根本不可能推車，小孩只能用揹的；林姓民眾則說，過去迎親擔伴禮或運貨走這種路，也太磨人，走了古道才知道以前的人真的不簡單。

但地方也反映，古道部分路段實在太陡，不利遊客行走，如果要對外開放發展觀光，在步道安全性上應進行改善；對此，文化局表示，相關意見經彙整會納入後續改善規劃，後續有機會盼將古道妥善營造，並作為後續文化觀光景點。

民眾揹洋娃娃、提伴手禮等模擬南投國姓南港、魚池五城兩地先民翻山越嶺走姻親古道。圖／讀者提供
民眾揹洋娃娃、提伴手禮等模擬南投國姓南港、魚池五城兩地先民翻山越嶺走姻親古道。圖／讀者提供

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