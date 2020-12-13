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台中爵士線上音樂節 艾怡良丶官靈芝應邀開唱
台中市政府文化局主辦的「2020台中線上爵士✕現場音樂會」12月14日丶15日與大家見面，卡司包括台灣拉丁爵士歌手官靈芝、靈魂樂唱腔歌手艾怡良。台北爵士大樂隊、2020台中樂器節樂器演奏比賽冠軍長笛與薩克斯風冠軍張家嘉丶張哲安，由藝人黃子佼主持。
2020台中線上爵士音樂會有兩集，分別為爵士經典、爵士回潮，12月14日和15日晚間7點播出，包括台中爵士音樂節粉專、市長盧秀燕粉專及台中文化小尖兵等粉專聯播。音樂會開場，由市長盧秀燕和台中少年兒童合唱團應景演出。
今年新冠肺炎疫情，文化局規劃「2020台中線上爵士✕現場音樂會」另12月24日在台中國家歌劇院舉辦「爵式聖誕夜」音樂會，邀請獲阿卡貝拉最佳亞洲專輯的歐開合唱團、知名鋼琴家黃裕翔、台中室內合唱團與台北爵士大樂團，一起用人聲演繹爵士與佳音歌曲。
線上爵士音樂會12月14日和15日晚間7點在臉書播出，12月12日和13日晚間7點在線上OTT平台GtTV上架，12月26日和27日陸續在有線電視台中天綜合台、東森超視、年代Much台與TVBS歡樂台等台播出線上爵士音樂會的精華版。
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