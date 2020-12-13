屯區藝文中心志工隊成立12年 有夫妻、祖孫、母女檔
台中市屯區藝文中心昨天舉辦「110年度志工授證暨頒獎典禮」，有10位志工獲得衛福部及台中市志願服務獎榮譽。其中陳麗容、林麗君與徐麗貞，服務總時數超過5000小時，獲得衛福部銀牌獎。
文化局指出，陳麗容從事志工20餘年，同時也擔任地區農會家政班班長，藉著多元的服務經驗，回饋社會。林麗君從國小教師退休後即投入志工行列，長期擔任屯藝學堂的書法老師，熱情服務民眾。徐麗貞因喜歡接觸人群，用微笑服務民眾，散發朝氣與活力
志工裡還有3對夫妻檔，分別是陳永勝與林玉卿、陳建平與林麗君、高麟圖與姚秋安，另還有祖孫檔吳彩霞與孫女卓容群，以及母女檔邱美雪與程冠綺，以及姊妹檔徐孟珒和徐淑芬，更是同一家庭成員一起攜手投入公益。
文化局副局長曾能汀今指出，志工隊成立12年，成員達114名，提供的服務總時數逾3萬小時、服務民眾約50萬人次，文化局十分感謝志工隊夥伴秉持使命感無私奉獻。而志工們平日協助屯區藝文中心各項文化事務，更是政府各項文化政策活動的最佳宣傳人員。
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