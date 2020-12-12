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拒絕事業廢棄物 大村鄉平和村民堅決反對設掩埋場

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉平和村民踴躍參加村民大會，反對設置一般事業廢棄物掩埋場。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉平和村民踴躍參加村民大會，反對設置一般事業廢棄物掩埋場。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大村鄉平和村一塊舊廢土掩埋場，被事業廢棄物代處理商看中，向縣政府申請設立一般事業廢棄物處理場，引起村民強烈反彈，今天舉辦村民大會並當場連署反對。環保局長江培根到場表示，並非受理審查計畫，將把居民的意見轉交彰化縣環評委員會納入評審參酌。

平和村村民大會在聖瑤宮舉辦，村長賴居林主持，鄉長游盛、代表會主席游振府出席，環保局長江培根列席。游盛、游振府和賴居林都反對大村設置一般事業廢棄物處理場；游盛和游振府都表示「傾聽人民聲音」，會跟村民站在一起。游盛說，舉辦村民大會讓民眾說出心聲，鄉公所整理後，提送縣政府。

賴居林說，都快2021年了，時代不停地進步，竟有廢棄物代處理商打算在大村鄉設置一般事業廢棄物處理場，而且選在水源源頭，可能影響大村鄉的好山好水和空氣，計畫未免太不適當。

賴居林表示，村民不為自己這一代著想，也要為後代子孫想一想，保持大村是安居宜居的場所，因此平和村邀請大村鄉的民意代表、村長了解這件事，他相信大家的態度和平和村民一樣，對於設置一般事業廢棄物掩埋場，堅決反對到底。

平和村民踴躍發言，都反對村內變成一般事業廢棄物掩埋場，並指出，舊廢土掩埋場原本是土石採取場，基地面積廣達11公頃，土石採取場停工後，深窪復育綠地，921地震發生後，一度被縣政府作為緊急建築廢棄土掩埋場，緊急狀態結束即不再開放，只做場址復育，怎麼可以變成垃圾坑汙染環境。

環保局長江培根說，廢棄物代處理業者應按照環境影響評估作業準則，公開揭露申請設置一般廢棄物掩埋場的資訊，並蒐集民眾、機關、團體的意見，作為修正環評內容的依據，這家事業廢棄物代處理業者並未依法行事，環保局今年10月26日退件，要求業者依規定辦理，環保局也請鄉公所把今晚的民意作成會議紀錄，提交給縣環評委員會及轉知廢棄物代處理業者。

彰化縣大村鄉公所今天舉辦平和村民大會，請村民發表設置一般事業廢棄物掩埋場的意見。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉公所今天舉辦平和村民大會，請村民發表設置一般事業廢棄物掩埋場的意見。記者簡慧珍／攝影

廢棄物 環評

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