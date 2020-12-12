台灣織襪外銷歐美拚數位轉型　經濟部長：不受RECP影響

全台每5雙襪子之中，約有4雙是社頭鄉製造，經濟部長王美花今天到社頭鄉織足藏樂館，主持中部紡織產業數位中心揭幕儀式；她說，台灣織襪主要市場分布歐美，較不受RECP自由貿易協定的影響，但歐美重視很品質，數位中心將協助台灣織襪產業升級。

彰化縣政府、社頭鄉公所在社頭鄉果菜市場，昨天（12月11日）起一連3天舉辦2020彰化社頭織襪芭樂節，縣長王惠美今天上參觀，並與擺攤廠商話家常，下午經濟部長王美花到場，為中部紡織產業數位中心揭幕，工業局、工研院官員和立法委員陳素月、中辦副執行長洪宗熠、前縣長魏明谷都與會，社頭鄉長劉錦昌全程作陪。

王美花是二水鄉人，致詞時表示，行程很滿很忙，她沒空回家，就叫姊姊到會場相聚。全場來賓聽了都笑了。王美花又說，全球各國疫情嚴峻，台灣防疫做得很好，提高世界能見度，外國廠商這才發現台灣原來有那麼多精良製造技術，台灣也是可信賴的夥伴。

王美花表示，台灣製造業廠商不只重視技術升級，也知道必須提高品質拓展國際市場，數位中心將提供數位化的技術服務，需要龍頭企業以大帶小，帶動整個織襪界，經濟部明年有新計畫協助廠商作數位轉型，今天數位中心揭幕，工研院會派員進駐輔導業者。

台灣織襪工業同業公會理事長魏平儀說，織襪產業包括紡織、車縫、設計款式、設計圖案等類別，未來數位中心運作，業者經由這個平台交流資訊，互補互助，不再各做各的，可有效提高製造效率和產品品質。

副縣長洪榮章代表王惠美出席，提到台灣被摒除在RECP自由貿易協定，台灣廠商不見得用嘴講，而是用腳發表意見，他有多名朋友擔心關稅妨礙出口，直接去越南投資設廠，政府應重視和幫廠商解決問題。

王美花表示，台灣織襪主要銷往歐美，並非東南亞，RECP夥伴以東南亞國家為主，不影響台灣織襪產業，為了服務歐美市場，台灣織襪產業一定要升級，位在織足藏樂館的數位中心明年有專人進駐服務。