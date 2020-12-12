詩人林彧、畫家蔡友獲頒玉山文學、美術貢獻獎

南投縣玉山文學獎、美術獎暨竹藝產品開發競賽今天下午在南投縣文化局頒獎，文學獎徵選共收到230件參選作品，文學貢獻獎頒給由詩人林彧；美術貢獻獎則由水墨畫家蔡友獲得，南投縣副縣長陳正昇恭喜得獎者，也希望他們繼續努力，提升南投縣文學藝術創作風氣。

南投縣文化局1998年起舉辦全國性文學創作徵件、2000年起舉辦藝術創作徵件比賽，邀請各方高手共襄盛舉，彰顯南投風土民情與人文特色。經過多年的努力，玉山文學獎、美術獎成為全國高知名度的文學、藝術獎項。

今年文學獎徵選共有230件參選作品。新詩首獎：田煥均；優選：蔡凱文、王宗仁、賴文誠。散文首獎：林郁茗；優選：徐麗娟、張俐雯、王瓊茹。古典詩首獎：楊玉葉；優選：林志祥、王朝献、林立智。短篇小說首獎：黃森茂；優選：汪恩度、蔡孟宏、陳韋任。報導文學首獎：李展平；優選：林明宏、李及文、洪健鈞。

文學貢獻獎得主是詩人林彧，本名林鈺錫鹿谷鄉廣興村人，林彧不僅在新聞界耕耘數十年、也在文學界開花結果，為南投子弟添增無限光彩；他更發揮愛鄉情懷，以實際行動振興產業。

美術貢獻獎得主蔡友，曾任台灣藝術大學書畫藝術學系主任，退休後回南投專心創作，也深耕藝術文化教育，並把所學薪傳於後輩，不遺餘力。

玉山美術獎攝影類首獎吳以平，優選林翠芳、陳姵如，佳作施美紅、彭寶全。水墨膠彩類首獎吳采穎，優選葉春光、曾冠樺，佳作塗文超、黃璽；水彩類首獎湯双進，優選邱巧妮、林裕清，佳作廖學聰、陳愛珠；油畫類類首獎黃秀蘭，優選王金村、吳貞霖，佳作呂宗憲、楊昌儒；工藝類首獎雷安平，優選薛清耀、陳美君，佳作、余成忠、連崇興；書法篆刻類首獎賴錦源，優選涂錦進、張天健，佳作劉廣毅、施博獻。