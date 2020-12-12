合庫攜手正新辦全國桌球賽 後疫情時代空前熱鬧　

2020年「合庫金控正新瑪吉斯盃」全國桌球錦標賽，今、明兩天分別在彰化縣員林市崇實高工和員林家商開打，後疫情時代球友踴躍組隊參加，盛況空前，開幕式江宏傑、陳建安、洪子翔三位國手進行表演賽，為賽事添光彩。

中華民國桌球協會、合庫金控、正新（瑪吉斯）橡膠工業主辦全國桌球錦標賽，一連舉辦9年，開幕典禮彰化縣長王惠美、合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達、正新瑪吉斯董事長陳榮華、中華民國桌球協會理事長林茂榮、總幹事葉國欽等人出席。

今年樂齡組到國小組共分8組、148隊，參賽人數高達950人，盛況空前。合庫金控董事長雷仲達表示，合庫善盡企業的社會責任，經常舉辦活動，並成立桌球、羽球及棒球球隊，培育很多優秀選手，包括今天表演賽桌球國手，羽球隊更有世界球后戴資穎、二哥周天成，棒球隊有林瀚等球星。