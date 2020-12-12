1.6公里台中綠空鐵道軸線獲9項國際大獎 北段年底完工

台中市府推動舊城區再生，保留鐵路高架化的舊軌道，打造以台中火車站為中心的綠空鐵道軸線，南北延伸1.6公里，串連鐵道文化園區、歷史古蹟、車站商圈，陸續獲9項國際大獎肯定。南段工程年初完工，北段工程即將完工，遊客在舊軌道上漫步，可暢遊中西區熱門景點，最遠到台中公園。

台中市都發局策畫「綠空鐵道 Opening—路空上。綠川畔。不期而遇的城市記憶」展覽開幕，透過互動闖關、地景走讀的方式，讓市民、遊客再次認識鐵道軸線對台中舊城的意義。綠空鐵軸線粉絲專頁：https://www.facebook.com/TCoverpass.design。

綠空鐵道南、北段各有風情。南段是歷史走廊，保留鐵軌、跨路鐵橋、部分鐵道號誌設施，從火車站一路可至台中演武場刑務所、日式典獄長宿舍群；北段是人文生態廊道，一路可至台中公園，支線可串連至東區帝國製糖廠、星泉湖。

年底將完工的北段工程，還會增加0.75公頃綠地、雙十路新增5處庇護島讓民眾過馬路更方便、提供344格機車停車位。

交通部長林佳龍日前出席展覽開幕時說，台灣縱貫線鐵路1908年全面連通，台中因鐵道發展，他很開心看到鐵道軸線建設推動，讓市民遊走在歷史軸線上，賦予舊鐵道新意義，變成綠地和休憩空間。