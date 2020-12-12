聽新聞
test
0:00 / 0:00
1.6公里台中綠空鐵道軸線獲9項國際大獎 北段年底完工
台中市府推動舊城區再生，保留鐵路高架化的舊軌道，打造以台中火車站為中心的綠空鐵道軸線，南北延伸1.6公里，串連鐵道文化園區、歷史古蹟、車站商圈，陸續獲9項國際大獎肯定。南段工程年初完工，北段工程即將完工，遊客在舊軌道上漫步，可暢遊中西區熱門景點，最遠到台中公園。
台中市都發局策畫「綠空鐵道 Opening—路空上。綠川畔。不期而遇的城市記憶」展覽開幕，透過互動闖關、地景走讀的方式，讓市民、遊客再次認識鐵道軸線對台中舊城的意義。綠空鐵軸線粉絲專頁：https://www.facebook.com/TCoverpass.design。
綠空鐵道南、北段各有風情。南段是歷史走廊，保留鐵軌、跨路鐵橋、部分鐵道號誌設施，從火車站一路可至台中演武場刑務所、日式典獄長宿舍群；北段是人文生態廊道，一路可至台中公園，支線可串連至東區帝國製糖廠、星泉湖。
年底將完工的北段工程，還會增加0.75公頃綠地、雙十路新增5處庇護島讓民眾過馬路更方便、提供344格機車停車位。
交通部長林佳龍日前出席展覽開幕時說，台灣縱貫線鐵路1908年全面連通，台中因鐵道發展，他很開心看到鐵道軸線建設推動，讓市民遊走在歷史軸線上，賦予舊鐵道新意義，變成綠地和休憩空間。
中市府表示，綠空鐵道第一期南段工程今年初已完工，北段工程年底完工，沿途親水、近水、綠色，展現多完城市樣貌，獲得含澳洲雪梨Sydney Design Award金獎、法國NDA-NOVUM Design Award金獎、美國Muse Design Awards白金獎等9項國際大獎。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言