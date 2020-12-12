空大專班讓竹山鎮民也能當大學生 下學期可望增班

空中大學竹山專班今年在竹山鎮前山國小成立，今年有27人參加竹山專班；下學期最近開始招生，並增開生活科學系B班，顧問團總顧問江宗穎說，空中大學竹山專班讓不方便出外學習的民眾，可以在地學習，在地畢業，讓竹山在教育文化有更多元學習平台。

南投縣只有暨南大學、南開科技大學，國立空中大學今年7月在南投市營北國中成立服務處，讓南投縣民多了一個學習管道。在前縣議員張志銘的努力下，空中大學也在竹山鎮前山國小成立竹山專班，方便竹山鄉親就近學習，空大副校長沈中元稱讚張志銘是竹山鎮學習的引水人，聘請張志銘擔任竹山專班召集人。

江宗穎表示，只要是為竹山奉獻他都願意，他將投資千萬在竹文化園區，創造更好的文化觀光教育園地。竹山鎮長陳東睦感謝空中大學在竹山設立專班，方便鄉親就近學習，竹山鎮立圖書館調整為親子圖書館，讓竹山在教育文化有更多元學習平台。

張志銘說，下學期開設竹山專班將開設課程，共有休閒心理學、兒童及少年福利專業倫理、長期照顧概論、效能政府與公共服務、現代社會與婦女權益等共14學分，並將增加基本救命術CPR(心肺復甦術)和AED (自動體外心臟去顫器)的證照考試。讓學生完成學業並可以取得專業證照，擴大未來職場領域。專班諮詢電話049-2390326，0932894968。