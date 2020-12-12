影／歌仔戲推手李靜芳 當年家中遭竊慶幸專輯母帶還在

南投縣李靜芳歌仔戲團長李靜芳推動傳統戲曲不遺餘力，2009年拿下金曲獎「最佳戲曲曲藝專輯獎」，相隔10多年最近發行10周年傳承紀錄專輯「傳~老歌仔韻，承~本土的根」，歌仔戲國寶藝師洪明雪、陳文山、許素珠也到場重現失傳已久的賣藥團場景及經典劇目唱段，一起見證李靜芳推廣歌仔戲曲的努力與堅持。

南投縣文化局長林榮森說，李靜芳歌仔戲團成10周年傳承紀錄專輯，是歌仔戲文化傳承重要里程碑。李靜芳出身歌仔戲世家，不只是傑出的戲曲專家。10年前更創團投入歌仔戲展演傳承，將南投歌仔戲文化精髓發揚到其他縣市。

除了會唱會演，李靜芳還創作劇本，主持歌仔戲團外，也在大學任教光大歌仔戲文化，為了更深化歌仔戲演藝能量，也打破籓籬，師承多位國寶級藝師，堪稱全方位的歌仔戲文化傳人，此次歌仔戲國寶藝師洪明雪、洪明秀、陳文山、許素珠經典劇目唱段收錄在創團10週年傳承紀錄專輯中，為歌仔戲文化傳承留下重要紀錄。

李靜芳12年前花了2年時間錄製專輯「珠圓玉潤阿旦歌」，卻不料住處遭竊，她辛苦存下準備作為專輯發行經費的50多萬元黃金、現金遭竊，讓她痛哭失聲，卻慶幸5張專輯母帶沒被偷。最後「珠圓玉潤阿旦歌」專輯，拿下2009年金曲獎「最佳戲曲曲藝專輯獎」。

李靜芳說，歌仔戲傳承是艱鉅工作，中部地區歌仔戲文化傳承人力少、資源少，學歌仔戲人更少，她除了教學授課，也不斷吸收老藝人的經驗和藝能，希望匯集歌仔戲文化能量，許多老師也不吝嗇將一生的唱唸作工精髓傾囊相授。

四位藝師歷經內台、廣播、電視、外台等歌仔戲發展，他們年輕到老奉獻給歌仔戲。此次為了典藏國寶藝師們用青春譜成最有價值的生命之歌，在南投縣文化局大力支持下，特別企劃紀念專輯，收錄最具代表性的經典劇目唱段、聲音、劇本，向老藝師致敬。