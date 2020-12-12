推廣后里在地農產品 今天品馬鈴薯聞百合花香正對時

馬鈴薯和百合花是台中后里區重要農作物，台中市農業局輔導后里區農會今天在后里福安宮舉行為期二天的「台中市馬鈴薯安全蔬果暨花卉推廣活動-花現薯光‧百合飄香」活動，結合在地產銷班、家政班展售農產品、馬鈴薯創意料理示範及插花。

中市農業局長蔡精強表示，后里區馬鈴薯種植面積約200多公頃，去年產量約552萬多公斤，是后里的重要的農作物之一，今天活動除宣導「食在地，享當季」、地產地銷、食品安全等觀念，並推廣蔬果安全標章，消費者可以採購安全優質農特產品，也可提升農民生活收入，達成消費者、農民及農村發展三贏局面。