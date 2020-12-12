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台中榮總童樂會劇團表演！小朋友「回娘家」同樂

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總兒童醫學中心今天舉辦年度關懷活動童樂會，病友團體齊聚一堂「回娘家」同樂。記者趙容萱／攝影
台中榮總兒童醫學中心今天舉辦年度關懷活動童樂會，病友團體齊聚一堂「回娘家」同樂。記者趙容萱／攝影

台中榮總兒童醫學中心在院方與惠康基金會的支持下，今天舉辦年度關懷活動，邀請「如果兒童劇團」演出「動物園故事」童樂會，邀請劇團演員透過「七隻小羊」、「黑羊與白羊」、還有「小紅羊」冒險故事與小朋友近距離接觸，台中榮總所屬兒童醫學中心病友團體齊聚一堂，長家帶著小朋友「回娘家」同樂。

台中榮總兒童醫學中心兒醫部主任林明志說，台中榮總兒童醫學中心早產兒、兒童心臟、兒童血液腫瘤、兒童糖尿、威廉氏症、早療團體等多個病童團體每年都會舉辦不同的聚會，透過分享經驗增強家長與兒童內在能量，今年配合防疫，所屬兒童醫學中心病友團體齊聚一堂，感謝院方與惠康基金會的支持，邀請「如果兒童劇團」來台中表演。

今年五歲劉小妹是出生重1270g的早產兒，經過台中榮總兒童醫學中心新生兒科團隊努力照護下，沒有早產兒相關併發症，健康長大，今天「回娘家」參加活動。

陳小弟弟的爸爸說，兒子在一歲半發現罹患急性淋巴白血病，多次進出醫院治療，感謝中榮醫護的細心照料，重獲健康，家長因為參加病友團體活動，能與其他家長分享照護跟治療上的經驗，在陪伴孩子治療過程中增添不少知識與信心，如今孩子個性越來越活潑，可以開心帶孩子到處旅遊，明年要上小學了。

如果兒童劇團說明，今天演出的主題為動物園故事，描述動物園裡有一隻小羊妹妹討厭自己捲捲的毛、討厭自己吃的草…總覺得其他的動物比牠好，透過小朋友與演員近距離接觸，將正向的價值結合劇情中，相信透過故事學習，小朋友都能找到自己的特色，展現出生命的獨一無二。

台中榮總兒童醫學中心今天舉辦年度關懷活動童樂會，病友團體齊聚一堂「回娘家」同樂。記者趙容萱／攝影
台中榮總兒童醫學中心今天舉辦年度關懷活動童樂會，病友團體齊聚一堂「回娘家」同樂。記者趙容萱／攝影
台中榮總兒童醫學中心今天舉辦年度關懷活動童樂會，病友團體齊聚一堂「回娘家」同樂。記者趙容萱／攝影
台中榮總兒童醫學中心今天舉辦年度關懷活動童樂會，病友團體齊聚一堂「回娘家」同樂。記者趙容萱／攝影

台中榮總 早產 動物園

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