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中市和平區唐山寮海拔最高客家聚落 市府推深度旅遊
台中市和平區自由里烏石坑「唐山寮」客家聚落，位處海拔900多公尺，是海拔最高的客家聚落，台中市府客委會主委江俊龍昨天率隊到聚落關心，江俊龍表示，市府持續保存傳統文化，將輔導和平區公所研擬客庄創生環境營造計畫，爭取中央經費挹注，共同推動浪漫原客共融文化深度旅遊環境營造，提升在地獨特文化觀光產值。
市府客委會表示，唐山寮客家聚落內約20多戶居民，大多為1974年從廣東河婆汕尾遷徙來台的客家拓墾先民的後代，目前住居大部分仍維持三合院伙房的房屋建築形式，家戶門楣上貼有五福符，生活型態保有客家傳統習俗，具有客家文化高度的指標意義。
市府客委會主委江俊龍昨天與和平區公所及和平區民代表會副主席楊淑青等人至唐山寮客家聚落視察，江俊龍表示，和平區自由里內的傳統原住民雙崎部落與傳統客家唐山寮聚落毗鄰而居，是全國族群融合的人文景觀模範場域，地理環境極富多樣性的型態樣貌，融合傳統「部落」與「聚落」共榮共生的特殊生活場域環境。
市府客委會指出，和平區自由里烏石坑社區為原住民、閩南人、客家人的多元融合社區，形成獨特的社區文化，唐山寮客家聚落位於烏石坑內部山區，四面環山，形成蓮花狀地形，氣候涼爽，土壤肥沃，盛產甜柿、柑橘、芭樂與咖啡等品質極佳的高經濟作物，尤以客家民眾張瑞宏夫婦開創的「神谷山莊園」種植生產的咖啡最負盛名，屢獲全國國產精品咖啡豆比賽特等獎。
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