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東埔部落狩獵自治 布農族人：打獵不用再偷偷摸摸
南投縣信義鄉東埔部落今天舉行「狩獵自主管理宣誓暨獵人證授證儀式」，成為第一個透過狩獵自主管理機制發放獵人證的布農族部落，組成之獵人團成員包括東光、勞善、依勞善、達谷蘭、法拉娜、涵碧蘭、伊溪袖等部落，為原住民族狩獵打開自主管理，也落實原住民族自治，傳承步農族傳統文化。
金姓族人說，打獵是傳統也是重要的文化，但過去長輩帶著山林打獵，卻常被外界認為是「盜獵」，只能偷偷摸摸，其實族人狩獵都會遵守獵人規則不會濫捕，維持原住民和自然和諧，現在傳承狩獵文化，不用擔心外界異樣眼光。
原住民委員會及林務局於2017年6月發布野生動物保育法第21條之一解釋令，首度將「非營利自用」狩獵類型納入傳統文化之一環，。信義鄉東埔部落透過台北大學協助，向農委會申請為期一年的原住民族「自用狩獵」許可，共計有82名東埔部落獵人獲頒第一批獵人證，將依循東埔部落狩獵自治自律公約，掌握入山和狩獵情形回報。
部落族人說，南投林管處和台北大學法律學院助理教授張惠東團隊的協助，成立獵人團和推動自主管理的目的，在於保護獵人、維護族人尊嚴，並建立原住民族自然資源治理權利。
他們會依據布農族傳統智慧，尊重他人的狩獵範圍與狩獵行為，維持狩獵秩序。也會愛惜獵物、守護獵場生態環境等獵場美德，在長輩教導下，傳承給年輕獵人，讓布農族文化與土地能永續共生共榮。
南投林管處長李政賢說，狩獵自主管理制度以野生動物資源監測機制作為依據，更須部落自主管理，為協同管理自然資源做好準備。希望以永續利用自然資源前提下，部落與政府共同管理及守護自然生態資源，建立互信、互助的夥伴關係。
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