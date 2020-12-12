快訊

影／斷橋驚魂！混凝土車過水泥板橋 整座橋竟斷成兩截

興大女教師疑課堂歧視憂鬱症學生被議論 怒告49名網友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／流浪狗入侵中興新村兒童公園 幼童：狗狗在打架

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中興新村流浪狗數量激增，狗群還在兒童公園爭吵狂吠，讓許多家長擔心幼童安全。圖／讀者提供
中興新村流浪狗數量激增，狗群還在兒童公園爭吵狂吠，讓許多家長擔心幼童安全。圖／讀者提供

中興新村流浪狗數量激增，不僅出沒在街道巷口，還有狗群在兒童公園內狂吠爭吵，小朋友童言童語「狗狗在打架」，一旁家長嚇得趕緊把孩子帶走，免得遭攻擊。張姓家長說，有人固定餵食，讓中興新村流浪狗數量大增，流浪狗佔據巷道，連大人都得閃避，希望縣府能派人捕捉，免得幼童遭流浪狗攻擊受傷。

南投縣家畜疾病防治所長唐佳永說，中興新村最近流浪犬數量增加，已經列為監控熱區，每周都會派人巡視，流浪狗如有攻擊行為或追逐行人、騎士，以保障民眾安全。不過，每次捕捉後，都會發現又有新的流浪犬，應是有人固定放養、餵食。

餵養流浪狗如造成環境髒亂，可向環保局反映清除，如有具體事證可依廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰。不過，因為零撲殺政策，現在收容所收容數量已經爆滿，流浪貓犬捕捉後，只能絕育再放回原地，避免繁殖數量增加。

張姓家長說，昨天傍晚帶著兒子到中興新村兒童公園遊玩，突然7、8隻流浪狗闖入公園，為了地盤爭吵、狂吠，幼童不知道危險，還說「狗狗在打架」，家長卻嚇壞了，趕緊把孩子拉開。她說，兒童公園常有許多幼童，沒想到流浪狗竟然也跑到公園內，且有狗群爭鬥，對幼童安全造成威脅，政府應該做好管制，免得發生意外。

南投市前光華里長史祝賢說，中興新村有人固定餵食流浪狗，餵食地點增加到4、5處，流浪狗數量也增加到20多隻，原本只在交偏僻的環山路一帶遊蕩，但因數量增加，也逐漸遊走到兒童公園，因為，流浪狗有地盤，狗群為了搶地盤爭吵，狂吠相當兇狠，不只幼童就連大人也會害怕，希望縣府能控制數量，也請民眾不要任意餵養流浪狗，影響社區安全。

中興新村流浪狗數量激增，狗群還在兒童公園爭吵狂吠，讓許多家長擔心幼童安全。圖／讀者提供
中興新村流浪狗數量激增，狗群還在兒童公園爭吵狂吠，讓許多家長擔心幼童安全。圖／讀者提供

流浪狗 中興新村 流浪犬

延伸閱讀

影／救我！流浪狗深陷黑色瀝青痛苦哀號 幸運撿回小命

擎天崗水牛集體暴斃！牛頭、角消失疑遭變賣 陽管處回應

中興大學計畫在中興新村設分校 教長：正進行最後評估

紀錄片「十二夜」續集今上映 統一企業聲明響應公益

相關新聞

中捷能否恢復營運？ 盧秀燕：14日對外說明

中捷連接器軸心斷裂案，台北市捷運局、川崎重工昨天向台中市府報告。台中市長盧秀燕今天上午參與北屯區軍功國小百年校慶運動大會...

東埔部落狩獵自治 布農族人：打獵不用再偷偷摸摸

南投縣信義鄉東埔部落今天舉行「狩獵自主管理宣誓暨獵人證授證儀式」，成為第一個透過狩獵自主管理機制發放獵人證的布農族部落，...

影／流浪狗入侵中興新村兒童公園 幼童：狗狗在打架

中興新村流浪狗數量激增，不僅出沒在街道巷口，還有狗群在兒童公園內狂吠爭吵，小朋友童言童語「狗狗在打架」，一旁家長嚇得趕緊...

為達5％節水目標 台水董座帶著學童操作省水器材宣導

儘管日前下了一點雨，仍無法紓解中部旱象，水情依吃緊，因此台水公司第11區管理處除啟動北彰化兩時段減壓供水外，並舉辦節水宣...

冬天泡湯人多 中市府行銷台中好湯業者也推優惠

秋冬很多人泡湯，台中市觀旅局表示，台中有谷關、大坑、烏日與東勢4大溫泉勝地，優質溫泉被譽為「美人湯」，推薦民眾到台中感受...

今起連3天西半部空品恐轉差 指標汙染物是細懸浮微粒

台中市環保局表示，根據環保署空氣品質預報，12月12日下午開始至14日，受東北季風挾帶境外汙染物影響，西半部空品轉差可能...

立委楊瓊瓔送水果月曆 600份40分鐘搶光光

立委楊瓊瓔今天在台中大雅服務處發送水果月曆，600份水果月曆40分鐘被搶光光，搶頭香的吳姓退休公務員早上6時多就排隊，他...

溪州媽大學堂今開學 數位城鄉落差八成學員來自外地

溪州媽大學堂今天開學，八成學員來自外縣市，第一堂課是「捏創女神體驗秀」，30對親子仰望媽祖聖像，細細捏出Q版媽祖，講師巫...

「2020台中女麗購」開跑 APP增近2萬人次下載

「2020台中女麗購」以「她經濟」為主軸，12月9日至明年2月6日，民眾只要在台中任一店家消費滿500元，並在「台中購物...

中部首座國際型足球園區 台中爭取經費獲體育署支持

台中市積極向教育部體育署爭取經費補助，規劃在南屯區益豐路三段、龍富九路區位打造「中部首座國際型足球園區」，設置足球專用主...

台中自駕巴士載客試運行 滿意度超過9成

台中市日前在水湳經貿園區中科路與大鵬路段，順利完成16天的「自駕巴士」載客試運行測試，期間透過問卷調查試乘的800名試乘...

影／小燕子為台中好YA誕揭幕 舊城區街頭濃濃耶誕氣氛

大小朋友最期待的聖誕節又要來了！台中市民們引頸期盼已久的「2020台中好YA誕」活動終於在12月11日燦爛登場，今年分別...

熱門新聞

基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

影／次女么女早逝 七旬李碧華將思念化為大愛捐醫療巡迴車

學校真好孕！嘉市消防局借校園辦公300天3人順利懷孕

最糟糕簡報！台7丁新城橋展延還寫進度超前 吳澤成震怒

新景點！嘉義市12米超大滑草場、大溜滑梯高達4米

影／北港媽來了！朝天宮媽祖300年來首度東巡今抵花蓮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。