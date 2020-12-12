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影／流浪狗入侵中興新村兒童公園 幼童：狗狗在打架
中興新村流浪狗數量激增，不僅出沒在街道巷口，還有狗群在兒童公園內狂吠爭吵，小朋友童言童語「狗狗在打架」，一旁家長嚇得趕緊把孩子帶走，免得遭攻擊。張姓家長說，有人固定餵食，讓中興新村流浪狗數量大增，流浪狗佔據巷道，連大人都得閃避，希望縣府能派人捕捉，免得幼童遭流浪狗攻擊受傷。
南投縣家畜疾病防治所長唐佳永說，中興新村最近流浪犬數量增加，已經列為監控熱區，每周都會派人巡視，流浪狗如有攻擊行為或追逐行人、騎士，以保障民眾安全。不過，每次捕捉後，都會發現又有新的流浪犬，應是有人固定放養、餵食。
餵養流浪狗如造成環境髒亂，可向環保局反映清除，如有具體事證可依廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰。不過，因為零撲殺政策，現在收容所收容數量已經爆滿，流浪貓犬捕捉後，只能絕育再放回原地，避免繁殖數量增加。
張姓家長說，昨天傍晚帶著兒子到中興新村兒童公園遊玩，突然7、8隻流浪狗闖入公園，為了地盤爭吵、狂吠，幼童不知道危險，還說「狗狗在打架」，家長卻嚇壞了，趕緊把孩子拉開。她說，兒童公園常有許多幼童，沒想到流浪狗竟然也跑到公園內，且有狗群爭鬥，對幼童安全造成威脅，政府應該做好管制，免得發生意外。
南投市前光華里長史祝賢說，中興新村有人固定餵食流浪狗，餵食地點增加到4、5處，流浪狗數量也增加到20多隻，原本只在交偏僻的環山路一帶遊蕩，但因數量增加，也逐漸遊走到兒童公園，因為，流浪狗有地盤，狗群為了搶地盤爭吵，狂吠相當兇狠，不只幼童就連大人也會害怕，希望縣府能控制數量，也請民眾不要任意餵養流浪狗，影響社區安全。
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