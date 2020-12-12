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為達5％節水目標 台水董座帶著學童操作省水器材宣導

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
台水公司第11區管理處今天（12日）結合在員林僑信國小60周年校慶，舉辦節水宣導，在活動現場設置自來水行動服務站，更將精心打造的省水器材移師至校園供學童體驗。照片／水公司提供
台水公司第11區管理處今天（12日）結合在員林僑信國小60周年校慶，舉辦節水宣導，在活動現場設置自來水行動服務站，更將精心打造的省水器材移師至校園供學童體驗。照片／水公司提供

儘管日前下了一點雨，仍無法紓解中部旱象，水情依吃緊，因此台水公司第11區管理處除啟動北彰化兩時段減壓供水外，並舉辦節水宣導，台希望達到節省5%用水的目標；台水公司今天上午結合員林市僑信國小60周年校慶舉辦節水宣導，也是僑信國小校友的台水董事長胡南澤到場親自示範省水器材設備，並籲請大家節約用水。

台水公司第11區管理處表示，由於今年是台灣56年來首次汛期沒有颱風，近日雖有降雨，但多集中於北部、東北部地區，新竹以南水情依舊吃緊，尤其彰化地區無水庫備援，未來水情無法樂觀看待，雖然水公司已經提前部屬啟動水源調度機制因應，但彰化地區因轄內無水庫長期仰賴其他縣市支援用水，原本就屬於供水艱困地區，如果負責供應大台中及北彰化地區用水的鯉魚潭水庫未能有效進水，接著將進入枯水期，供水將會更加吃緊。

台水公司第11區管理處因此從今天（12日）及明天，分別在彰化、員林及社頭舉辦3場節水宣導，其中今天上午的員林場，結合在員林僑信國小60周年校慶舉辦，水公司在活動現場設置自來水行動服務站，提供民眾可以現場辦理各項異動、申辦簡訊帳單、電子帳單等各項自來水業務，更將精心打造的省水器材移師至校園供學童體驗，宣導如何透過省水設備在不知不覺當中達成節約用水，讓小朋友瞭解省水的好處。

在員林長大也是僑信國小校友的自來水公司董事長胡南澤，也到場親自示範省水器材設備，與小學弟妹熱情互動，小朋友也現場提出許多和水資源有關的問題，由董事長解答，希望讓節水觀念從小扎根，養成省水好習慣。

台水公司第11區管理處今天（12日）結合在員林僑信國小60周年校慶，舉辦節水宣導，在活動現場設置自來水行動服務站，提供相關的資訊服務。照片／水公司提供
台水公司第11區管理處今天（12日）結合在員林僑信國小60周年校慶，舉辦節水宣導，在活動現場設置自來水行動服務站，提供相關的資訊服務。照片／水公司提供
台水公司第11區管理處今天（12日）結合在員林僑信國小60周年校慶，舉辦節水宣導，在活動現場設置自來水行動服務站，更將精心打造的省水器材移師至校園供學童體驗。照片／水公司提供
台水公司第11區管理處今天（12日）結合在員林僑信國小60周年校慶，舉辦節水宣導，在活動現場設置自來水行動服務站，更將精心打造的省水器材移師至校園供學童體驗。照片／水公司提供
台水公司董事長胡南澤今天上午參加員林僑信國小的節水宣導，並慰問台水人員的辛勞。照片／水公司提供
台水公司董事長胡南澤今天上午參加員林僑信國小的節水宣導，並慰問台水人員的辛勞。照片／水公司提供

省水 水庫

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