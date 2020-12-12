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中捷能否恢復營運？ 盧秀燕：14日對外說明
中捷連接器軸心斷裂案，台北市捷運局、川崎重工昨天向台中市府報告。台中市長盧秀燕今天上午參與北屯區軍功國小百年校慶運動大會，被媒體詢問此事時說，已看到施工單位所提的說明報告，需要時間討論，再給我們幾天的時間，預計12月14日會決定是否如期通車或延後，她會對外來說明。
軍功國小百年校慶運動大會今天以「鳳飛彩舞慶百年」舞蹈揭開序幕，大會吉祥物「軍功之翼」帶領以「百周年生日快樂」造型的各年級學生進場。包括盧秀燕、教育局長楊振昇、立委莊競程、北屯區六位議員等人都到場祝賀，校方以「祥獅獻瑞迎飛燕」的舞獅表演迎賓，並安排來賓為閱讀森活館、校慶百年基石揭幕啟用。
盧秀燕說，軍功國小辦學績優、各方面表現突出之外，在辦理一系列精采校慶活動時能兼顧防疫措施，吸引各界來賓、軍功家長志工、歷屆校友回到軍功母校共襄盛舉，對籌委會和學校的用心表示肯定，同時祝福軍功國小校運昌隆、桃李滿天下。
校方說，軍功國小成立於1920年，今年欣逢創校百年，學校和地方人士為校慶籌備一年，規劃了一系列包括三代同堂攝影、校史文物展、校園寫生比賽、藝術發表會、薪火相傳聖火遶境、校慶運動會、校慶藝文展、閱讀森活館啟用揭幕、聖誕電影趴以及校友回娘家等10場活動，歡迎各界共同參與慶祝。
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