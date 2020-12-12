冬天泡湯人多 中市府行銷台中好湯業者也推優惠

秋冬很多人泡湯，台中市觀旅局表示，台中有谷關、大坑、烏日與東勢4大溫泉勝地，優質溫泉被譽為「美人湯」，推薦民眾到台中感受身心放鬆的溫泉之旅，有業者也推出泡湯優惠。

台中市觀旅局長林筱淇表示，台中溫泉以碳酸氫鈉泉為主，泉水含二氧化碳，會在皮膚表面呈現氣泡，有輕微按摩作用，洗後光滑清爽，紓壓助眠，有益放鬆身心，因此又稱「美人湯」，到台中溫泉地區還能體驗獨特美景與在地特色。

谷關地區除了千年五葉松、鱘龍魚及泰雅原住民文化等特色，市府舉辦的「2020谷關七雄‧健行森活」登山活動將年底前截止，已有超過千名登山好手響應完登拿好禮；具有「台中後花園」美名的大坑風景區，12條親山步道每到假日很熱鬧，周邊粉紅情人橋、新都生態公園、廍子公園都是知名景點；烏日溫泉地區，有大肚山夜景，白天可到知高圳步道、筏子溪河濱公園步道等景點拍照踏青；東勢林場中部森林花園，有「中部陽明山」之稱。