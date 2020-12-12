今起連3天西半部空品恐轉差 指標汙染物是細懸浮微粒

台中市環保局表示，根據環保署空氣品質預報，12月12日下午開始至14日，受東北季風挾帶境外汙染物影響，西半部空品轉差可能會達「橘色提醒」等級，指標汙染物為細懸浮微粒，提醒市民留意空品變化，做好防護措施。

環保局表示， 今天下午起境外汙染物將隨東北季風南下移入，使得空氣品質逐漸轉差；明日受東北季風風速減弱，境外汙染物移入雖情況稍緩，但中南部地區位處下風擴散條件差，汙染物濃度易累積上升；14日東北季風轉強，但可能挾帶另外一波境外汙染物移入，再次影響空品。

環保局表示，已啟動應變作為，包含通知前30大固定污染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、加強汙染稽查、制高點巡查露天燃燒、高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，以減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處單位配合執行空品防護措施。

環保局表示，空氣品質受地形及氣候影響，不確定性高，市府將持續監控中市空氣品質並啟動應變作為，提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。