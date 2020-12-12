溪州媽大學堂今開學　數位城鄉落差八成學員來自外地

溪州媽大學堂今天開學，八成學員來自外縣市，第一堂課是「捏創女神體驗秀」，30對親子仰望媽祖聖像，細細捏出Q版媽祖，講師巫家捏麵館館長巫俊德拿細解說每個步驟，不吝傳授「眉角」，教學員做出完美的捏麵媽祖。

溪州后天宮、彰化縣溪州鄉溪厝社區發展協會策畫，由溪州后天宮文化推廣組開辦溪州大學堂，預計一年度辦理12堂課程。今天第一堂課11月10日受理報名，限30組親子參加，八成學員來自台北、新竹、台中、嘉義，秒殺額滿。

后天宫聖像有百年歷史，建廟近一甲子，環境清幽，在媽祖聖像面前上課，親子格外認真，講師巫俊德先展示成品，再說明捏麵要領，從腳往上捏塑，善用工具壓出裙擺和衣飾。面部表情最重要，巫俊德現揉膚色麵糰，交給學員各自捏出自己心目中的媽祖慈祥面容。