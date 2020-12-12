聽新聞
test
0:00 / 0:00
溪州媽大學堂今開學 數位城鄉落差八成學員來自外地
溪州媽大學堂今天開學，八成學員來自外縣市，第一堂課是「捏創女神體驗秀」，30對親子仰望媽祖聖像，細細捏出Q版媽祖，講師巫家捏麵館館長巫俊德拿細解說每個步驟，不吝傳授「眉角」，教學員做出完美的捏麵媽祖。
溪州后天宮、彰化縣溪州鄉溪厝社區發展協會策畫，由溪州后天宮文化推廣組開辦溪州大學堂，預計一年度辦理12堂課程。今天第一堂課11月10日受理報名，限30組親子參加，八成學員來自台北、新竹、台中、嘉義，秒殺額滿。
后天宫聖像有百年歷史，建廟近一甲子，環境清幽，在媽祖聖像面前上課，親子格外認真，講師巫俊德先展示成品，再說明捏麵要領，從腳往上捏塑，善用工具壓出裙擺和衣飾。面部表情最重要，巫俊德現揉膚色麵糰，交給學員各自捏出自己心目中的媽祖慈祥面容。
偏鄉溪州人口老化，從網路看活動訊息的不多，報名上課人數約兩成，溪州后天宮八旬志工詹鐘桂花、陳鐘淑妍姊妹「近水樓台」成功報名，非常開心地表示，在媽祖面前上課一定要格外認真。她們感謝溪州后天宮副主委林佑順、溪厝社區發展協會理事長呂永富支持溪州媽大學堂，在溪州后天宮文化推廣組執行長陳奕霖的協助下順利開學。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言