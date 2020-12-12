中部首座國際型足球園區 台中爭取經費獲體育署支持
台中市積極向教育部體育署爭取經費補助，規劃在南屯區益豐路三段、龍富九路區位打造「中部首座國際型足球園區」，設置足球專用主競賽11人制足球場，符合國際賽事6000席以上觀眾席及賽事空間，並規劃戶外多功能運動草坪，提供不同賽制彈性使用，體育署昨天召開現場勘查及複審會議決議支持，後續待經費核定後，全案可望明年啟動。
台中市運動局表示，市長盧秀燕肯定台中足球競賽成績優異，持續加速推動足球選手培訓與賽事場域，打造優質運動環境，因此去年成立推動小組，經三次邀集足球專家及學界召開專家委員會，規劃「台中足球運動休閒園區」整體計畫內容。
運動局說，台中市足球運動休閒園區規劃足球專用主競賽11人制足球場，符合國際賽事6000席以上觀眾席及賽事空間，另規劃戶外多功能運動草坪，可提供1座11人制足球練習場、4座5人制足球場等不同賽制彈性使用，待體育署經費核定後，明年可啟動，未來落成後將成為中部首座國際型足球園區，可提供亞洲盃國際賽事及國內外大型競技比賽使用。
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