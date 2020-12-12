影／小燕子為台中好YA誕揭幕 舊城區街頭濃濃耶誕氣氛

大小朋友最期待的聖誕節又要來了！台中市民們引頸期盼已久的「2020台中好YA誕」活動終於在12月11日燦爛登場，今年分別在綠川水岸、柳川水岸景觀步道、台中火車站分3區舉行，市長盧秀燕特別到場為耶誕活動揭開序幕，向來創意多多的轄區警一分局也藉此人潮聚集之機會，加強交通安全宣導。

火車站前廣場另有熱鬧的聖誕市集。除了各式絢爛燈飾外，今年更新增了水舞秀，臺中舊城區的街頭搖身一變，彷彿成了一座夢幻耶誕樂園，在濃濃的的耶誕氣氛籠罩下，增添了幾分異國風情。

媽媽市長盧秀燕特別到場為耶誕活動揭開序幕，向來創意多多的轄區警一分局也藉此人潮聚集之機會，加強交通安全宣導，本次也特別製作了濃濃耶誕風的麋鹿頭飾及手持宣導看板，bling bling超華麗的造型，吸引往來民眾的目光。

柳川里里長蔡翠碧、志工及義交等人戴著耶誕麋鹿頭飾，現場高舉交通宣導標語，呼籲民眾「開車不喝酒」、「禮讓行人」，民眾反應熱烈，爭相合影。

分局長孫太康特別藉此呼籲，「2020台中好YA誕」活動週邊均有派遣警力及義交，協助活動會場安全維護及交通管制，民眾的安全請放心交給我們，希望民眾都能玩得盡興。

另提醒大家，冬令時節將至天氣漸寒，民眾如有進補或飲宴，切勿酒後駕車及危險駕車害人害己，酒後請找代駕，除可守護自己的荷包外，更能確保自身及他人安全，希望大家都能快快樂樂出門，平平安安回家。