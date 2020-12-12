快訊

新冠境外移入今再增8例 指揮中心下午2時緊急記者會

日職／陳偉殷傳加盟阪神隊 美媒也跟進

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／小燕子為台中好YA誕揭幕 舊城區街頭濃濃耶誕氣氛

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
「2020台中好YA誕」活動在12月11日燦爛登場，市長盧秀燕特別到場為耶誕活動揭開序幕，向來創意多多的轄區警一分局也藉此人潮聚集之機會，加強交通安全宣導。圖／警方提供
「2020台中好YA誕」活動在12月11日燦爛登場，市長盧秀燕特別到場為耶誕活動揭開序幕，向來創意多多的轄區警一分局也藉此人潮聚集之機會，加強交通安全宣導。圖／警方提供

大小朋友最期待的聖誕節又要來了！台中市民們引頸期盼已久的「2020台中好YA誕」活動終於在12月11日燦爛登場，今年分別在綠川水岸、柳川水岸景觀步道、台中火車站分3區舉行，市長盧秀燕特別到場為耶誕活動揭開序幕，向來創意多多的轄區警一分局也藉此人潮聚集之機會，加強交通安全宣導。

火車站前廣場另有熱鬧的聖誕市集。除了各式絢爛燈飾外，今年更新增了水舞秀，臺中舊城區的街頭搖身一變，彷彿成了一座夢幻耶誕樂園，在濃濃的的耶誕氣氛籠罩下，增添了幾分異國風情。

媽媽市長盧秀燕特別到場為耶誕活動揭開序幕，向來創意多多的轄區警一分局也藉此人潮聚集之機會，加強交通安全宣導，本次也特別製作了濃濃耶誕風的麋鹿頭飾及手持宣導看板，bling bling超華麗的造型，吸引往來民眾的目光。

柳川里里長蔡翠碧、志工及義交等人戴著耶誕麋鹿頭飾，現場高舉交通宣導標語，呼籲民眾「開車不喝酒」、「禮讓行人」，民眾反應熱烈，爭相合影。

分局長孫太康特別藉此呼籲，「2020台中好YA誕」活動週邊均有派遣警力及義交，協助活動會場安全維護及交通管制，民眾的安全請放心交給我們，希望民眾都能玩得盡興。

另提醒大家，冬令時節將至天氣漸寒，民眾如有進補或飲宴，切勿酒後駕車及危險駕車害人害己，酒後請找代駕，除可守護自己的荷包外，更能確保自身及他人安全，希望大家都能快快樂樂出門，平平安安回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「2020台中好YA誕」活動在12月11日燦爛登場，市長盧秀燕特別到場為耶誕活動揭開序幕，向來創意多多的轄區警一分局也藉此人潮聚集之機會，加強交通安全宣導。圖／警方提供
「2020台中好YA誕」活動在12月11日燦爛登場，市長盧秀燕特別到場為耶誕活動揭開序幕，向來創意多多的轄區警一分局也藉此人潮聚集之機會，加強交通安全宣導。圖／警方提供
「2020台中好YA誕」活動在12月11日燦爛登場，市長盧秀燕特別到場為耶誕活動揭開序幕，向來創意多多的轄區警一分局也藉此人潮聚集之機會，加強交通安全宣導。圖／警方提供
「2020台中好YA誕」活動在12月11日燦爛登場，市長盧秀燕特別到場為耶誕活動揭開序幕，向來創意多多的轄區警一分局也藉此人潮聚集之機會，加強交通安全宣導。圖／警方提供

火車站

延伸閱讀

中捷能否恢復營運 盧秀燕：14日說明

身障運台中市奪全國第二 盧秀燕頒發1883萬獎金

影／超高耶誕樹台中車站正式點燈 盧秀燕：象徵長長久久

輪椅族也能盪鞦韆！台中烏日溪邊公園今溫馨啟用

相關新聞

影／小燕子為台中好YA誕揭幕 舊城區街頭濃濃耶誕氣氛

大小朋友最期待的聖誕節又要來了！台中市民們引頸期盼已久的「2020台中好YA誕」活動終於在12月11日燦爛登場，今年分別...

台中「禮讚之樹」亮了

2020台中好YA誕在火車站前廣場布置11米、9999朵彩結打造的「禮讚之樹」，昨晚由台中市長盧秀燕點燈，昨天起至本月2...

外埔綠能廠商凸槌 議員喊解約

台中市外埔綠能園區廚餘發電ROT案已開始發電，但因廚餘發出惡臭，附近居民怨聲載道，並爆出廠商沒有能力處理稻稈發電，致堆滿...

第一桶金／銀行客戶挖角 賴柄源學創業

映興電子董事長賴柄源第一份工作在銀行上班，後獲銀行客戶賞識，挖角到吊扇配線廠當經理創業，他從做中學，4年半後，抱回第一桶...

彰化芭樂盛產最好吃 產地價跌

芭樂進入盛產期，但彰化縣產地價格不理想，批發市場價格最近幾乎未超過每台斤18元，甚至掉到9元，溪州農會總幹事彭顯賦說，芭...

南投垃圾委外 回運底渣比垃圾多

南投縣草屯鎮垃圾場上月20日失火，環保署協調由外縣市焚化爐協助處理南投縣垃圾。但每處理1公噸垃圾，要回運1.67公噸底渣...

中捷能否恢復營運 盧秀燕：14日說明

中捷連接器軸心斷裂案，台北市捷運局、川崎重工昨天向台中市府報告。市長盧秀燕說，看到施工單位所提的說明報告後，需要幾天的研...

台中火車站／古蹟車站懷舊 東協廣場異國風

台中火車站是全台唯一「三代同堂車站」，舊廈是國家古蹟屹立逾百年，新打造的車站平台去年平均每天出入5.5萬人次，重大建設為...

台中車站美食／茶館、肉圓古早味 阿飛享輕食

台中火車站是中台灣交通輻輳樞紐，從車站出發，周邊2公里內平價美食處處可見，巷弄中覓食常有驚喜。

城市部落美聲演唱會 台中市民廣場從午嗨到晚

交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦的「第三屆原音天籟音樂節-原聲童唱」活動，將於12月12日至13日下午3時至8時在台...

台中市足球運動休閒園區 拍版定案落腳南屯

台中市足球運動休閒園區興建計畫今天拍版定案，立法院副院長蔡其昌表示，總經費新台幣12億7000萬元已爭取到位，將落腳南屯...

影／「誠信碗粿」首到大甲擺攤 2小時賣光400碗

雲林一對賣碗粿的林姓父女，誤將「買10碗碗粿就送1條蘿蔔糕」打成「買碗粿就送蘿蔔糕」，林父為了教育女兒「誠信」的重要，仍...

熱門新聞

基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

影／次女么女早逝 七旬李碧華將思念化為大愛捐醫療巡迴車

學校真好孕！嘉市消防局借校園辦公300天3人順利懷孕

最糟糕簡報！台7丁新城橋展延還寫進度超前 吳澤成震怒

記得儲水！桃園、龜山3.6萬戶 14日將停水16小時

芭樂正好吃！ 今年盛產 價格高低差很多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。